Nuevo brote de ébola deja decenas de muertos en la República Democrática del Congo

Los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) confirmaron este viernes 15 de mayo un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde se han reportado 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos hasta el momento.

De acuerdo con CNN en Español, las muertes y los casos sospechosos se concentran principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, ubicadas en una región remota del noreste del país.

El ébola es un virus altamente contagioso que puede transmitirse mediante contacto con fluidos corporales como sangre, vómito o semen de personas infectadas.

La enfermedad causada por el virus del ébola es considerada grave y puede provocar complicaciones severas e incluso la muerte.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas mientras continúan las labores de identificación y seguimiento de casos sospechosos.