Nuevo brote de ébola deja decenas de muertos en la República Democrática del Congo

<b>Los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) </b>confirmaron este viernes 15 de mayo un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde se han reportado 246 casos sospechosos y 65 fallecimientos hasta el momento.De acuerdo con <b>CNN en Español</b>, las muertes y los casos sospechosos se concentran principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, ubicadas en una región remota del noreste del país.El ébola es un virus altamente contagioso que puede transmitirse mediante contacto con fluidos corporales como sangre, vómito o semen de personas infectadas.La enfermedad causada por el virus del ébola es considerada grave y puede provocar complicaciones severas e incluso la muerte.Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas mientras continúan las labores de identificación y seguimiento de casos sospechosos.