Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros denuncia presuntas destituciones en Aduanas

La Asociación Nacional de Funcionarios Aduaneros (ANFA) denunció presuntas irregularidades en los procesos de destitución que se estarían realizando dentro de la Dirección General de Aduanas, señalando que varios colaboradores han sido despedidos sin respetar el debido proceso ni las normas de carrera administrativa.

Enrique Montenegro, secretario general de la ANFA, aseguró que la actual administración mantiene una “persecución” contra funcionarios de la entidad y advirtió que el gremio presentará denuncias penales contra los responsables de recursos humanos y otros directivos que resulten vinculados a estas acciones.

Según Montenegro, las destituciones se están ejecutando bajo argumentos de supuesta deslealtad institucional o actos inmorales, pero sin que existan pruebas que sustenten esas acusaciones.

“Se han destituido funcionarios con varios años de servicio bajo el pretexto de que han sido desleales con la entidad o que han cometido actos inmorales sin que se les presenten pruebas que acrediten estas faltas y esto no puede continuar”, expresó el dirigente gremial.

El representante de la ANFA indicó que las causales de despido están claramente establecidas en la legislación panameña y sostuvo que cualquier destitución realizada sin cumplir el debido proceso podría constituir abuso de autoridad.

Montenegro también cuestionó el papel de los departamentos de recursos humanos, afirmando que sus responsables conocen las disposiciones legales, pero estarían permitiendo procedimientos presuntamente irregulares.

“Los jefes de recursos humanos deben advertirles a los directores y ministros que estas destituciones son ilegales, pero están mirando para otro lado y se están convirtiendo en cómplices de esta ilegalidad”, manifestó.

El dirigente agregó que, según información que manejan, situaciones similares estarían ocurriendo en otras entidades del gobierno, donde bastaría una acusación sin pruebas para iniciar procesos de destitución contra funcionarios públicos.