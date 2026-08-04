Cristian Martínez y César Blackman brillan con el Slovan en Champions

La UEFA Champions League 2026-2027 está a punto de arrancar y hay algunos panameños que luchan por meterse a la fase de liguilla del torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa.

César Blackman y Cristian Martínez, reciente contratación del Slovan Bratislava siguen en su misión de ayudar al equipo eslovaco a conseguir su segunda clasificación histórica a la Champions League. En la tercera ronda de clasificación, se vieron las caras contra el Mjällby de Suecia en el duelo de ida de esta eliminatoria.

Ambos panameños cuentan con la confianza de su técnico Yaya Touré, leyenda del FC Barcelona y de la selección de Costa de Marfil. Tanto Martínez como Blackman saltaron al terreno de juego en el once titular y completaron un partido redondo en la victoria 1-2.

El equipo eslovaco tuvo que venir de abajo tras un gol de Elliot Stround por la vía penal a los 61 minutos de partido. A pesar de este primer golpe, el Slovan fue capaz de remontar en el marcador con los tantos de Suleiman Camara y Manasse Kianga a los minutos 78 y 90+4 respectivamente.

En cuanto a la acción de los panameños, Martínez partió como interior por izquierda disputando 79 minutos y fue amonestado con una cartulina amarilla a los 53 minutos del compromiso. En cuanto a Blackman, jugó los 90 minutos del encuentro.

Ambos panameños han empezado con el pie derecho la temporada con el Slovan. Martínez acumula cuatro encuentros (dos de ellos de liga) saliendo desde el 11 titular en dos. Mientras que Blackman también ha disputado cuatro partidos, completando los 90 minutos en dos ocasiones.

El Slovan Bratislava deberá resolver esta eliminatoria para jugar los play-off, última instancia antes de entrar a la fase de liguilla. En esta última llave los está esperando el ganador de la serie entre el Ararat-Armenia y el NK Celje de Eslovenia.

En el peor de los casos, si el Mjällby le da vuelta a la serie en el duelo de vuelta, jugarán los play-off de la Europa League contra el ganador de la serie entre el Red Bull Salzburg austriaco y el Pafos de Chipre.