Coalición Vamos: Juan Diego Vásquez aclara la situación de la bancada independiente

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El presidente de la Coalición Vamos por Panamá, Juan Diego Vásquez, se pronunció sobre la situación que atraviesa la bancada independiente en la Asamblea Nacional y aseguró que las diferencias entre sus integrantes forman parte de la dinámica democrática, siempre que no se pierda el compromiso con los principios que llevaron a sus miembros al cargo.
Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Vásquez señaló que, al igual que ocurre en las familias o en los equipos políticos, es normal que existan discusiones y distintos puntos de vista.
”Es normal que, al igual que en los equipos políticos o las familias, siempre haya discusiones y diferencias. Eso es democrático. Lo importante es que no se pierda la razón por la que uno llegó”, expresó.
El dirigente también aclaró que cualquier decisión relacionada con la suspensión de un diputado corresponde a la bancada independiente y no a la dirigencia de la coalición.
Vásquez sostuvo que uno de los principales retos de quienes fueron elegidos por voto popular es mantener la coherencia entre las promesas realizadas durante la campaña y las acciones que desarrollan una vez asumen el cargo.
”Cuando uno llega en campaña y dice una cosa y cuando está en el cargo hace otra, yo no puedo, como dirigente político y líder de un movimiento, hacerme de la vista gorda. Eso es precisamente lo que los panameños han reclamado históricamente”, manifestó.
Añadió que todos los diputados, representantes y alcaldes deben responder a la confianza que la ciudadanía depositó en ellos en las urnas, actuando de acuerdo con los principios que promovieron durante la campaña electoral.
Asimismo, reconoció que una cosa es cometer un error y otra muy distinta actuar de manera contraria a los valores del movimiento.
Vásquez afirmó que su prioridad es preservar la credibilidad de la Coalición Vamos por Panamá y evitar que los ciudadanos pierdan la esperanza de que es posible hacer política de una manera diferente.
”Yo no puedo permitir que, por el movimiento que creo que va a ser parte del presente y del futuro del país, el panameño pierda la esperanza de que puede haber otra forma de hacer las cosas”, señaló.
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