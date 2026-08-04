Coalición Vamos: Juan Diego Vásquez aclara la situación de la bancada independiente

El presidente de la Coalición Vamos por Panamá, Juan Diego Vásquez, se pronunció sobre la situación que atraviesa la bancada independiente en la Asamblea Nacional y aseguró que las diferencias entre sus integrantes forman parte de la dinámica democrática, siempre que no se pierda el compromiso con los principios que llevaron a sus miembros al cargo.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Vásquez señaló que, al igual que ocurre en las familias o en los equipos políticos, es normal que existan discusiones y distintos puntos de vista.

”Es normal que, al igual que en los equipos políticos o las familias, siempre haya discusiones y diferencias. Eso es democrático. Lo importante es que no se pierda la razón por la que uno llegó”, expresó.

El dirigente también aclaró que cualquier decisión relacionada con la suspensión de un diputado corresponde a la bancada independiente y no a la dirigencia de la coalición.