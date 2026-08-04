IMA anuncia agroferias este jueves 6 de agosto: conoce los puntos de venta y horarios

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 6 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Para el jueves 6 de agosto las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa comunal de Piedras Blancas en El Potrero en el distrito de La Pintada.

-Veraguas: Comunidad de Rincón Largo en Costa Hermosa en el distrito de Montijo y en la Cancha Municipal de La Mesa en el distrito de La Mesa.

-Panamá Oeste: Casa local de Los Pozos en Cabuya en el distrito de Chame.

-Los Santos: A un costado de la Iglesia de La Tronosa en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Comunidad de Curtí en Tortí en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe-Buglé: Comunidad de Chichica en el distrito de Müna y en la Cancha de Pueblo Nuevo en Burí en el distrito de Jirondai.

-Chiriquí: Cancha comunal de Las Mercedes en Nuevo México en el distrito de Alanje.

-Panamá: Entrada de Santa María (Antiguo corredor) Calle La Primavera en Belisario Frías en el distrito de San Miguelito.

-Herrera: Casa comunal de Los Canelos en el distrito de Santa María.

-Colón: Campo de juego de Achiote en el distrito de Chagres.

-Darién: Local Portuaria de Yaviza en el distrito de Pinogana.