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Información útil

Agroferias del IMA del 3 y 4 de agosto: conoce los lugares y horarios de venta

El IMA anuncia agroferias para este lunes 3 y martes 4 de agosto con productos accesibles.
El IMA anuncia agroferias para este lunes 3 y martes 4 de agosto con productos accesibles. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 14:08
Consumidores de distintas regiones podrán acceder a productos a bajo costo durante las agroferias organizadas por el IMA.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 3 y martes 4 de agosto en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 3 y martes 4 las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 3 DE AGOSTO

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Las Lajas en el distrito de Chame.

MARTES 4 DE AGOSTO

-Chiriquí: Cancha comunal de Potrerillo Abajo en el distrito de Dolega.

-Coclé: Casa local de El Caño en el distrito de Natá.

-Colón: Cuadro deportivo del corregimiento de Gobea en el distrito de Donoso.

-Herrera: Cancha techada de El Chumical en el distrito de Las Minas.

-Panamá Este: Gimnasio de La Higuera en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Casa comunal de La Misericordia en San José en el distrito de Cañazas y en la Casa comunal de El Llanillo en Los Algarrobos en el distrito de Santiago.

-Panamá Oeste: Casa Cultural de La Mendoza en el distrito de La Chorrera.

-Darién: Junta Comunal de Aruza Arriba en Río Iglesia en el distrito de Santa Fe.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Hato Corotú en el distrito de Mironó.

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