Muere el alpinista Nirmal Purjael, hombre que conquistó las 14 montañas más altas del mundo

El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja, conocido mundialmente por romper récords en el montañismo de alta montaña, falleció junto a otras nueve personas tras una avalancha ocurrida en Broad Peak, una de las cumbres más desafiantes de Pakistán.

Según informó la BBC, citando a la empresa Elite Expeditions, la tragedia ocurrió mientras un grupo multinacional de escaladores ascendía la montaña de 8.047 metros, ubicada en la cordillera del Karakórum, Pakistán. Purja lideraba la expedición cuando se produjo la avalancha que sorprendió a los montañistas.

Las autoridades pakistaníes confirmaron la recuperación de algunos cuerpos e identificaron entre las víctimas a la estadounidense Mallory Geis, la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona para localizar y recuperar a las demás víctimas.

La muerte del experimentado escalador también fue confirmada por el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, quien lamentó la pérdida de seis ciudadanos nepalíes y cuatro montañistas extranjeros. A través de un mensaje, destacó que el legado de Purja y de los demás fallecidos permanecerá como ejemplo de valentía, dedicación y perseverancia, confirmó la BBC.

Purja, de 43 años, alcanzó fama internacional en 2019 al completar el ascenso de las 14 montañas más altas del planeta, su historia fue llevada a la pantalla en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible. Purja decidió aprovechar la expedición para convertirse en la primera persona en conquistar dos veces las 14 montañas de más de 8.000 metros sin utilizar oxígeno suplementario.

Broad Peak, considerada la duodécima montaña más alta del mundo, es una de las cumbres más exigentes para los alpinistas debido a sus condiciones extremas y al alto riesgo de avalanchas, accidentes que en varias ocasiones han cobrado la vida de escaladores.