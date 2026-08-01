Muere el alpinista Nirmal Purjael, hombre que conquistó las 14 montañas más altas del mundo

El reconocido alpinista británico-nepalí <b>Nirmal Purja</b>, conocido mundialmente por romper récords en el montañismo de alta montaña, falleció junto a otras <b>nueve personas</b> tras una avalancha ocurrida en <b>Broad Peak</b>, una de las cumbres más desafiantes de <a href="/tag/-/meta/pakistan">Pakistán</a>.Según informó la <b>BBC</b>, citando a la empresa Elite Expeditions, la tragedia ocurrió mientras un grupo multinacional de escaladores ascendía la montaña de 8.047 metros, ubicada en la cordillera del Karakórum, Pakistán.<b> Purja lideraba la expedición cuando se produjo la avalancha que sorprendió a los montañistas</b>.Las autoridades pakistaníes confirmaron la recuperación de algunos cuerpos e identificaron entre las víctimas a la estadounidense <b>Mallory Geis, </b>la omaní <b>Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy </b>y<b> </b>el nepalí <b>Pur Bahadur Gurung</b>. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona para localizar y recuperar a las demás víctimas.La muerte del experimentado escalador también fue confirmada por <b>el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, quien lamentó la pérdida de seis ciudadanos nepalíes y cuatro montañistas extranjeros</b>. A través de un mensaje, destacó que el legado de Purja y de los demás fallecidos permanecerá como ejemplo de valentía, dedicación y perseverancia, confirmó la BBC.Purja, de 43 años, alcanzó fama internacional en 2019 al completar el ascenso de las 14 montañas más altas del planeta, su historia fue llevada a la pantalla en el documental de<b> Netflix </b><i><b>14 Peaks: Nothing Is Impossible</b></i>. Purja decidió aprovechar la expedición para convertirse en la primera persona en conquistar dos veces las 14 montañas de más de 8.000 metros sin utilizar oxígeno suplementario.Broad Peak, considerada <b>la duodécima montaña más alta del mundo</b>, es una de las cumbres más exigentes para los alpinistas debido a sus condiciones extremas y al alto riesgo de avalanchas, accidentes que en varias ocasiones han cobrado la vida de escaladores.