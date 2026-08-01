Pago de la primera quincena de agosto para jubilados: fechas de ACH y cheque según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto para los jubilados y pensionados del país.

De acuerdo con la programación establecida por la entidad, el pago de la primera quincena se realizará la próxima semana. Los beneficiarios que reciben sus fondos mediante transferencia bancaria ACH tendrán el depósito disponible el martes 4 de agosto.

En tanto, quienes reciben el pago a través de cheque podrán retirarlo el miércoles 5 de agosto, según las fechas definidas por la CSS.