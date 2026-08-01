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Pago de la primera quincena de agosto para jubilados: fechas de ACH y cheque según la CSS

La CSS publica calendario de pago de la primera quincena de agosto para jubilados
La CSS publica calendario de pago de la primera quincena de agosto para jubilados Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 14:37
Los jubilados y pensionados recibirán sus pagos de agosto según el calendario establecido por la CSS.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto para los jubilados y pensionados del país.

De acuerdo con la programación establecida por la entidad, el pago de la primera quincena se realizará la próxima semana. Los beneficiarios que reciben sus fondos mediante transferencia bancaria ACH tendrán el depósito disponible el martes 4 de agosto.

En tanto, quienes reciben el pago a través de cheque podrán retirarlo el miércoles 5 de agosto, según las fechas definidas por la CSS.

Jubilados de la CSS cobrarán en agosto sus pagos y el bono anual establecido por ley

La CSS informó las fechas de pago correspondientes a la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados, además del desembolso del bono anual establecido por ley.

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia ACH tendrán disponible la segunda quincena el miércoles 19 de agosto. Mientras que quienes cobran por cheque podrán retirarlo el jueves 20 de agosto.

Adicionalmente, durante este mes los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos recibirán el segundo desembolso del bono anual permanente, correspondiente a $50.

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