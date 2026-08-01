Universidad de Panamá anuncia fechas de matrícula y pago para el segundo semestre de 2026

La Universidad de Panamá anunció el calendario oficial de matrícula para el segundo semestre de 2026, proceso que se desarrollará de forma escalonada a partir del lunes 3 de agosto, desde las 8:00 a.m., con el fin de facilitar la inscripción de los estudiantes de acuerdo con el año que cursan.

Según el cronograma, del 3 al 5 de agosto podrán matricularse únicamente los estudiantes de primer año. Posteriormente, los días 6 y 7 de agosto, el sistema se habilitará para los alumnos de primer y segundo año.

El proceso continuará los 10 y 11 de agosto, cuando podrán matricularse los estudiantes de primer, segundo y tercer año. Mientras que los días 12 y 13 de agosto, la matrícula estará disponible para quienes cursan primero, segundo, tercero y cuarto año.

Finalmente, el 14 y 15 de agosto, la Universidad de Panamá abrirá el proceso para los estudiantes de todos los años (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), además de quienes tengan casos especiales. Por su parte, los estudiantes del programa Sigma Lambda podrán realizar su matrícula a partir del 6 de agosto.