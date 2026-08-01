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Universidad de Panamá anuncia fechas de matrícula y pago para el segundo semestre de 2026

La Universidad de Panamá publica calendario de matrícula para el segundo semestre de 2026.
La Universidad de Panamá publica calendario de matrícula para el segundo semestre de 2026. Universidad de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/08/2026 15:00
Los estudiantes de la Universidad de Panamá ya pueden consultar las fechas de matrícula para el segundo semestre de 2026

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La Universidad de Panamá anunció el calendario oficial de matrícula para el segundo semestre de 2026, proceso que se desarrollará de forma escalonada a partir del lunes 3 de agosto, desde las 8:00 a.m., con el fin de facilitar la inscripción de los estudiantes de acuerdo con el año que cursan.

Según el cronograma, del 3 al 5 de agosto podrán matricularse únicamente los estudiantes de primer año. Posteriormente, los días 6 y 7 de agosto, el sistema se habilitará para los alumnos de primer y segundo año.

El proceso continuará los 10 y 11 de agosto, cuando podrán matricularse los estudiantes de primer, segundo y tercer año. Mientras que los días 12 y 13 de agosto, la matrícula estará disponible para quienes cursan primero, segundo, tercero y cuarto año.

Finalmente, el 14 y 15 de agosto, la Universidad de Panamá abrirá el proceso para los estudiantes de todos los años (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), además de quienes tengan casos especiales. Por su parte, los estudiantes del programa Sigma Lambda podrán realizar su matrícula a partir del 6 de agosto.

Universidad de Panamá anuncia detalles del pago de matrícula del segundo semestre 2026

La institución también informó que el período para el pago de matrícula se extenderá del 4 de agosto al 5 de septiembre, a través de la plataforma oficial de pagos de la universidad.

Las autoridades recordaron a la comunidad estudiantil que antes de efectuar el pago deberán confirmar, generar e imprimir el formulario de matrícula. Asimismo, quienes cuenten con exoneración de matrícula deberán confirmar su inscripción y generar el recibo final correspondiente.

La Universidad de Panamá exhortó a los estudiantes a respetar las fechas asignadas según su año académico para garantizar un proceso de matrícula ordenado y evitar contratiempos durante el inicio del segundo semestre de 2026.

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