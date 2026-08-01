Universidad de Panamá anuncia fechas de matrícula y pago para el segundo semestre de 2026

La institución también informó que el <b>período para el pago de matrícula</b> se extenderá <b>del 4 de agosto al 5 de septiembre</b>, a través de la plataforma oficial de pagos de la universidad.Las autoridades recordaron a la comunidad estudiantil que antes de efectuar el pago deberán <b>confirmar, generar e imprimir el formulario de matrícula</b>. Asimismo, quienes cuenten con <b>exoneración de matrícula</b> deberán confirmar su inscripción y generar el recibo final correspondiente.La Universidad de Panamá exhortó a los estudiantes a respetar las fechas asignadas según su año académico para garantizar un proceso de matrícula ordenado y evitar contratiempos durante el inicio del segundo semestre de 2026.