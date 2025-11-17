Universidad de Panamá presenta el calendario 2026 con fechas de inicio de clases y matrículas

Actualmente, la Universidad de Panamá cuenta con 83,780 estudiantes, de los cuales 29,150 son hombres y 54,630 mujeres. La oferta académica vigente comprende 349 programas , distribuidos en 188 carreras de pregrado y 161 de posgrado , lo que consolida su papel como la principal institución pública de educación superior del país.

La Universidad de Panamá confirmó la aprobación de su Calendario Académico 2026 , tras ser validado en la reunión del Consejo Académico N.º 12-25. El nuevo cronograma establece las fechas que regirán el periodo de verano y los dos semestres del próximo año, definiendo los procesos de matrícula, el desarrollo de clases, las evaluaciones y las actividades administrativas de la institución.

Universidad de Panamá detalla fechas del Verano y Semestres Académicos 2026

Verano Académico 2026

El periodo de matrícula para el verano se realizará del 5 al 10 de enero, mientras que el pago estará habilitado del 6 de enero al 21 de febrero. Las clases se impartirán del 12 de enero al 21 de febrero, seguidas de los exámenes finales del 23 al 28 de febrero.

El verano académico finalizará oficialmente el 7 de marzo de 2026.

Primer Semestre 2026

Para los estudiantes de primer ingreso, la matrícula se llevará a cabo del 2 al 7 de marzo, mientras que los estudiantes regulares podrán realizarla del 9 al 21 de marzo. Las clases iniciarán el 23 de marzo, con periodo de retiro e inclusión hasta el 11 de abril.El último día de clases será el 4 de julio, seguido de los exámenes finales programados del 6 al 18 de julio.

Las evaluaciones de recuperación se desarrollarán del 20 al 25 de julio, y el semestre concluirá oficialmente el 1 de agosto.

Segundo Semestre 2026

La matrícula ordinaria se efectuará del 3 al 15 de agosto, y el pago estará disponible del 4 de agosto al 5 de septiembre. El semestre iniciará clases el 17 de agosto, manteniendo el retiro e inclusión hasta el 5 de septiembre. Las clases concluirán el 28 de noviembre, y los exámenes finales se realizarán del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Las calificaciones deberán ser entregadas en un plazo máximo de siete días hábiles tras finalizar las evaluaciones.

Las pruebas de recuperación se aplicarán del 15 al 22 de diciembre, y el semestre cerrará oficialmente el 31 de diciembre de 2026.

Además, el calendario contempla las vacaciones administrativas del 16 al 30 de diciembre, mientras que las vacaciones docentes se extenderán del 1 al 30 de enero de 2027.