Universidad de Panamá presenta el calendario 2026 con fechas de inicio de clases y matrículas

La <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá </a></b>confirmó la aprobación de su <b><a href="/tag/-/meta/calendario-academico">Calendario Académico 2026</a></b>, tras ser validado en la reunión del Consejo Académico N.º 12-25. El nuevo cronograma establece las fechas que regirán el periodo de verano y los dos semestres del próximo año, definiendo los procesos de matrícula, el desarrollo de clases, las evaluaciones y las actividades administrativas de la institución.Actualmente, la Universidad de Panamá cuenta con 83,780 estudiantes, de los cuales 29,150 son hombres y 54,630 mujeres. La oferta académica vigente comprende <b>349 programas</b>, distribuidos en <b>188 carreras de pregrado</b> y <b>161 de posgrado</b>, lo que consolida su papel como la principal institución pública de educación superior del país.