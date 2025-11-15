¡Atención! Ifarhu anuncia jornada de recepción de documentos para becarios universitarios

El cronograma de entrega de documentos se encuentra disponible en la página web y redes sociales de la institución, donde se detallan las fechas asignadas para los estudiantes que cursan estudios en universidades oficiales y particulares.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informa a los estudiantes universitarios beneficiarios de becas que, a partir del lunes 17 de noviembre, se llevará a cabo una jornada especial de recepción de documentos físicos, con el propósito de actualizar la información académica requerida para el proceso de pago de becas.

Documentación requerida por el Ifarhu

Universidad de Panamá

Créditos oficiales del primer semestre de 2025

Matrícula del segundo semestre de 2025, con sello fresco

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (para quienes no la hayan entregado anteriormente)

Universidades particulares (privadas)

Créditos del primer y segundo cuatrimestre de 2025

Matrícula del tercer cuatrimestre de 2025

Certificación de cuenta bancaria a nombre del beneficiario (para quienes no la hayan entregado anteriormente)

Universidades con envío digital de documentos

El Ifarhu informa que las universidades que cuentan con acuerdos para envío digital deberán cargar en línea los créditos y recibos de matrícula de sus estudiantes. Estas instituciones son:

Universidad Tecnológica de Panamá

UDELAS

ISAE Universidad

Universidad Latina de Panamá

Universidad Interamericana de Panamá

Universidad Americana

UMECIT

Quality Leadership University

USMA

Universidad del Istmo

Universidad Tecnológica Oteima

UNACHI

UMIT

Columbus University

Es importante destacar que este grupo de universidades enviará directamente al Ifarhu la información requerida para el desembolso del beneficio, por lo que sus estudiantes no deberán entregar documentos físicos en las oficinas de la institución.

Los documentos a cargar en línea:

Universidades estatales: Matrícula del segundo semestre.

Universidades particulares: Créditos del segundo cuatrimestre y matrícula del tercer cuatrimestre.