¡Atención! Ifarhu anuncia jornada de recepción de documentos para becarios universitarios

<b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informa a los estudiantes universitarios beneficiarios de becas que, a partir del lunes 17 de noviembre, se llevará a cabo una jornada especial de recepción de documentos físicos, con el propósito de actualizar la información académica requerida para el proceso de pago de becas.El cronograma de entrega de documentos se encuentra disponible en la página web y redes sociales de la institución, donde se detallan las fechas asignadas para los estudiantes que cursan estudios en universidades oficiales y particulares.