Ariana Grande marca hito histórico en Billboard con álbum Petal

La cantante y actriz estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/ariana-grande">Ariana Grande</a></b> lanzó oficialmente este viernes 31 de julio de 2026 su<b> octavo álbum de estudio</b>, titulado Petal, una producción de <b>12 canciones</b> distribuida por el sello <b>Universal Music</b> que marca un récord sin precedentes en las métricas de la industria fonográfica internacional.Con el <i>debut </i>del sencillo principal, <b>'Hate That I Made You Love Me'</b>, en la primera posición del listado <b>Billboard Hot 100</b>, Grande se convirtió en la primera artista en la historia en ingresar el tema promocional de cada uno de sus ocho discos dentro del<b> Top 10 </b>de esta clasificación comercial.La producción discográfica fue coescrita y coproducida por Grande junto al productor suecoiraní <b>Ilya Salmanzadeh</b>, y contó con la participación de <b>Max Martin</b> como coautor y productor en tres de los temas. El trabajo de estudio se extendió por aproximadamente tres meses en sesiones distribuidas entre Nueva York, Los Ángeles y Suecia, según detalló la intérprete a la plataforma Apple Music.El lanzamiento se complementó con el estreno simultáneo del videoclip oficial del tema Petal, bajo la dirección del realizador <b>Christian Breslauer</b>.La trayectoria de la artista de 45 años —ganadora de tres premios Grammy por los trabajos Sweetener (2019), Rain On Me (2021) y su interpretación en la adaptación cinematográfica del musical Wicked (2024)— retoma la actividad discográfica tras su participación en la industria del cine, donde obtuvo la nominación a Mejor Actriz de Reparto en los <b>Premios Óscar de 2025</b>.Actualmente, la estrategia comercial del álbum se respalda en la gira mundial<b> The Eternal Sunshine Tour</b>, la cual mantiene la totalidad de las entradas vendidas en sus fechas por Estados Unidos antes de su traslado a Londres, donde ofrecerá diez conciertos entre <b>el 15 de agosto y el 1 de septiembre</b>.