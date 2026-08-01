Ariana Grande marca hito histórico en Billboard con álbum Petal

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande lanzó oficialmente este viernes 31 de julio de 2026 su octavo álbum de estudio, titulado Petal, una producción de 12 canciones distribuida por el sello Universal Music que marca un récord sin precedentes en las métricas de la industria fonográfica internacional.

Con el debut del sencillo principal, “Hate That I Made You Love Me”, en la primera posición del listado Billboard Hot 100, Grande se convirtió en la primera artista en la historia en ingresar el tema promocional de cada uno de sus ocho discos dentro del Top 10 de esta clasificación comercial.

La producción discográfica fue coescrita y coproducida por Grande junto al productor suecoiraní Ilya Salmanzadeh, y contó con la participación de Max Martin como coautor y productor en tres de los temas. El trabajo de estudio se extendió por aproximadamente tres meses en sesiones distribuidas entre Nueva York, Los Ángeles y Suecia, según detalló la intérprete a la plataforma Apple Music.

El lanzamiento se complementó con el estreno simultáneo del videoclip oficial del tema Petal, bajo la dirección del realizador Christian Breslauer.

La trayectoria de la artista de 45 años —ganadora de tres premios Grammy por los trabajos Sweetener (2019), Rain On Me (2021) y su interpretación en la adaptación cinematográfica del musical Wicked (2024)— retoma la actividad discográfica tras su participación en la industria del cine, donde obtuvo la nominación a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Óscar de 2025.

Actualmente, la estrategia comercial del álbum se respalda en la gira mundial The Eternal Sunshine Tour, la cual mantiene la totalidad de las entradas vendidas en sus fechas por Estados Unidos antes de su traslado a Londres, donde ofrecerá diez conciertos entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.