Cantante de música urbana Yemil sale de la cárcel y cumplirá su condena bajo libertad vigilada

Como parte de las condiciones establecidas, Yemil deberá laborar como <b>aseador y mensajero en la empresa Multibites Group. </b>La resolución también le exige recibir atención psicológica especializada para abordar conductas relacionadas con la violencia doméstica, además de someterse a visitas de seguimiento por parte del equipo de Trabajo Social y participar en los talleres organizados por el Equipo Interdisciplinario del Órgano Judicial.<b>La jueza estableció que la pena finalizará el 20 de mayo de 2028</b>. En cuanto a la reparación económica a favor de la víctima, el tribunal dispuso que ambas partes intenten alcanzar un acuerdo.Asimismo, el cantante deberá permanecer en su residencia y en caso de requerir presentaciones u otras actividades vinculadas con su carrera artística durante ese período, deberá solicitar autorización previa al Juzgado de Cumplimiento.