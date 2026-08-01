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Cantante de música urbana Yemil sale de la cárcel y cumplirá su condena bajo libertad vigilada

El cantante deberá permanecer en su residencia.
El cantante deberá permanecer en su residencia. Tomada de redes sociales
Por
Deborah Peña
  • 01/08/2026 15:08
La resolución también le exige recibir atención psicológica especializada para abordar conductas relacionadas con la violencia doméstica.

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El cantante panameño de música urbana Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido artísticamente como Yemil, fue liberado luego de que un Juzgado de Cumplimiento reemplazara la pena de prisión que cumplía por una medida de libertad vigilada por trabajo.

La decisión fue adoptada por la jueza de Cumplimiento Yira Quintero, quien concedió el beneficio tras verificar que el artista había cumplido dos tercios de la condena de 75 meses de prisión que le fue impuesta en noviembre de 2022 por el delito de violencia psicológica.

Como parte de las condiciones establecidas, Yemil deberá laborar como aseador y mensajero en la empresa Multibites Group. La resolución también le exige recibir atención psicológica especializada para abordar conductas relacionadas con la violencia doméstica, además de someterse a visitas de seguimiento por parte del equipo de Trabajo Social y participar en los talleres organizados por el Equipo Interdisciplinario del Órgano Judicial.

La jueza estableció que la pena finalizará el 20 de mayo de 2028. En cuanto a la reparación económica a favor de la víctima, el tribunal dispuso que ambas partes intenten alcanzar un acuerdo.

Asimismo, el cantante deberá permanecer en su residencia y en caso de requerir presentaciones u otras actividades vinculadas con su carrera artística durante ese período, deberá solicitar autorización previa al Juzgado de Cumplimiento.

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