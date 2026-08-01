Panamá deja tendido a Nicaragua y suma su segundo triunfo en el béisbol de Santo Domingo 2026

La <a href="/tag/-/meta/beisbol-panameno">selección panameña de béisbol </a>logró su segunda victoria en los <a href="/tag/-/meta/juegos-centroamericanos-2026">XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026</a> tras dejar tendida en el terreno a la representación de Nicaragua con un <b>marcador de 1-0</b> gracias a un batazo de<b> Joshwan Wright</b> en la parte baja de la última entrada que remolcó la única carrera del partido celebrado en la capital dominicana.El enfrentamiento se mantuvo caracterizado por un duelo de pitcheo encabezado por <b>el abridor panameño Darío Agrazal</b>, quien<b> dominó a la alineación rival durante su actuación </b>desde el montículo para mantener la pizarra en cero hasta la resolución del encuentro en el episodio final.Con este resultado <b>la novena istmeña mantiene su paso ganador </b>en la fase de grupos del torneo regional al sumar su segundo triunfo consecutivo en el calendario de la disciplina tras haber debutado <b>previamente con una victoria frente a la delegación de México donde la novena panameña se impuso 4-2 a México.</b>