Panamá deja tendido a Nicaragua y suma su segundo triunfo en el béisbol de Santo Domingo 2026

La selección panameña de béisbol logró su segunda victoria en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras dejar tendida en el terreno a la representación de Nicaragua con un marcador de 1-0 gracias a un batazo de Joshwan Wright en la parte baja de la última entrada que remolcó la única carrera del partido celebrado en la capital dominicana.

El enfrentamiento se mantuvo caracterizado por un duelo de pitcheo encabezado por el abridor panameño Darío Agrazal, quien dominó a la alineación rival durante su actuación desde el montículo para mantener la pizarra en cero hasta la resolución del encuentro en el episodio final.

Con este resultado la novena istmeña mantiene su paso ganador en la fase de grupos del torneo regional al sumar su segundo triunfo consecutivo en el calendario de la disciplina tras haber debutado previamente con una victoria frente a la delegación de México donde la novena panameña se impuso 4-2 a México.