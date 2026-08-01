Accidente aéreo en Perú: mueren 13 personas tras estrellarse una avioneta turística en Nasca

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló este sábado 1 de agosto en la provincia de Nasca (Perú), dejando un saldo de 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas y dos tripulantes.

Medios locales, como el diario El Comercio, citaron información de la Policía Nacional del Perú, que indicó que el siniestro ocurrió a las 12:55 p.m. (hora local), cuando la aeronave realizaba un sobrevuelo turístico y se disponía a iniciar su ruta de regreso.

Tras el impacto contra el suelo, la avioneta se incendió rápidamente, lo que dificultó las labores iniciales de rescate. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes debido a la magnitud del accidente.

Las investigaciones preliminares buscan determinar las causas por las que la aeronave perdió altura de manera repentina antes de completar el recorrido aéreo.

Personal de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación de Perú se desplazó al lugar para recopilar evidencias y realizar las pesquisas correspondientes. Los investigadores intentan esclarecer si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica en los sistemas de la aeronave o si intervinieron factores externos.

Según El Comercio, se espera que las autoridades emitan un informe oficial con la identidad de las víctimas para coordinar los procedimientos correspondientes con los consulados de los países de origen de los turistas fallecidos.