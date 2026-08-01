Metro de Panamá investiga posible ‘hackeo’ en su infraestructura tecnológica

El Metro de Panamá informó este sábado 1 de agosto que detectó un incidente de ciberseguridad en parte de su infraestructura tecnológica y abrió una investigación para determinar su alcance. La entidad aseguró que el evento no afectó la operación de los trenes ni la prestación del servicio a los usuarios.

La entidad señaló, mediante un comunicado oficial, que activó los protocolos de respuesta establecidos tan pronto identificó la situación. También indicó que aplicó medidas de contención y mitigación con apoyo de su equipo especializado en seguridad informática y de las autoridades competentes.

Aunque confirmó la existencia del incidente, el Metro no detalló qué sistemas fueron afectados ni si hubo acceso no autorizado a información institucional o de usuarios.

La institución explicó que actualmente desarrolla una investigación técnica para establecer el alcance del evento. Mientras tanto, aseguró que reforzó de manera preventiva las medidas de seguridad en sus sistemas tecnológicos.

El comunicado tampoco especificó si el incidente tuvo algún impacto en las operaciones del sistema de transporte ni si se registraron interrupciones en los servicios.

El Metro afirmó que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante a través de sus canales oficiales.

La confirmación del incidente ocurre en un contexto en el que las entidades públicas y operadores de infraestructura crítica enfrentan crecientes riesgos asociados a amenazas cibernéticas. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles que permitan determinar la magnitud del evento reportado por la empresa estatal.