Las noticias más importantes de Panamá y el mundo este sábado 1 de agosto

La agenda informativa de este sábado 1 de agosto estuvo marcada por hechos de impacto tanto en Panamá como en el ámbito internacional.

-Un juez imputó cargos por el presunto delito de trata de personas y ordenó la detención provisional de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, señalado por su supuesta participación en el reclutamiento de panameños para viajar a Rusia. El hombre fue aprehendido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando tenía en su poder los pasaportes de dos ciudadanos panameños que presuntamente habían acordado realizar el viaje.

-Se conoció que el cantante panameño de música urbana Yemil salió de la cárcel, ya que el Juzgado de Cumplimiento sustituyó la pena de prisión que cumplía por una medida de libertad vigilada por trabajo. El cambio se dio tras verificar que el artista había cumplido dos tercios de la condena de 75 meses de prisión que le fue impuesta en noviembre de 2022 por el delito de violencia psicológica.

-Una explosión provocada por un camión bomba en la ciudad de Cúcuta, Colombia, dejó al menos 11 personas heridas. El hecho ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, y ha incrementado la preocupación por la situación de seguridad en ese país.

-Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en la provincia de Nasca, en Perú, causando la muerte de 13 personas, entre ellas 11 turistas y dos miembros de la tripulación. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.