Imputan cargos y ordenan detención de taxista acusado de reclutar panameños para Rusia

Imputan cargos por trata de personas y decretan detención provisional a un hombre involucrado en el reclutamiento de panameños para ir a Rusia.

Se trata de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años de edad, residente en San Miguelito, quien cobra una pensión quincenal de 100 dólares.

Irwonds fue aprehendido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en posesión de los pasaportes de dos panameños que habrían acordado viajar a Rusia.

La promesa era un salario de 3.500 dólares mensuales y 20 mil dólares como bono para ir. La realidad, de acuerdo al relato de la Fiscalía, es que eran enviados al frente de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania.