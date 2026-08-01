Imputan cargos y ordenan detención de taxista acusado de reclutar panameños para Rusia

Los panameños contactados eran personas en condición de vulnerabilidad, <b>como un buhonero que ganaba 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida</b>.A través de un operativo de seguimiento, el <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> evidenció como Irwonds <b>transportó a dos panameños, llevándolo a un banco en la 24 de diciembre pada retirar dinero y luego esperándolos con los pasaportes en el aeropuerto,</b> asegurándose que tomarán el avión rumbo a Rusia.La defensa de Irwonds apeló la medida de detención provisional y aún por fijarse fecha para esa audiencia.