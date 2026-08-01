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Imputan cargos y ordenan detención de taxista acusado de reclutar panameños para Rusia

Irwonds fue aprehendido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en posesión de los pasaportes de dos panameños que habrían acordado viajar a Rusia.
Irwonds fue aprehendido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en posesión de los pasaportes de dos panameños que habrían acordado viajar a Rusia. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 01/08/2026 13:37
La defensa de Irwonds apeló la medida de detención provisional y aún por fijarse fecha para esa audiencia

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Imputan cargos por trata de personas y decretan detención provisional a un hombre involucrado en el reclutamiento de panameños para ir a Rusia.

Se trata de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años de edad, residente en San Miguelito, quien cobra una pensión quincenal de 100 dólares.

Irwonds fue aprehendido esta semana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en posesión de los pasaportes de dos panameños que habrían acordado viajar a Rusia.

La promesa era un salario de 3.500 dólares mensuales y 20 mil dólares como bono para ir. La realidad, de acuerdo al relato de la Fiscalía, es que eran enviados al frente de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Los panameños contactados eran personas en condición de vulnerabilidad, como un buhonero que ganaba 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida.

A través de un operativo de seguimiento, el Ministerio Público evidenció como Irwonds transportó a dos panameños, llevándolo a un banco en la 24 de diciembre pada retirar dinero y luego esperándolos con los pasaportes en el aeropuerto, asegurándose que tomarán el avión rumbo a Rusia.

La defensa de Irwonds apeló la medida de detención provisional y aún por fijarse fecha para esa audiencia.

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