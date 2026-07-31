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Presunto reclutador de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania enfrentará audiencia de garantías este sábado

El ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
El ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada. Cedida
Por
Leiny Pérez
  • 31/07/2026 15:20
El sospechoso será presentado ante un juez de garantías, donde la Fiscalía buscará legalizar su captura.

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El ciudadano panameño aprehendido por su presunta vinculación con una red dedicada al reclutamiento de personas para la guerra entre Rusia y Ucrania será presentado este sábado 1 de agosto ante un juez de garantías, en una audiencia en la que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada buscará legalizar su captura, formular cargos por el delito de trata de personas y solicitar su detención provisional.

El sospechoso fue detenido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante una operación desarrollada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que presuntamente intentara trasladar a dos ciudadanos panameños captados mediante falsas ofertas de trabajo con destino al extranjero.

De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía supuestas oportunidades laborales para convencer a las víctimas de viajar fuera del país, cuando el verdadero objetivo era reclutarlas para actividades relacionadas con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Tras la aprehensión, el ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que adelanta las investigaciones por un presunto delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas.

¿Qué se definirá en la audiencia?

Durante la diligencia judicial, el juez de garantías deberá resolver tres aspectos fundamentales del proceso.

En primer lugar, determinará si la aprehensión realizada en el aeropuerto cumplió con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal. Posteriormente, la Fiscalía presentará la formulación de los cargos por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para un conflicto armado.

Además, el Ministerio Público solicitará la imposición de una medida cautelar de detención provisional, al considerar que existe el riesgo de fuga y la necesidad de proteger a las víctimas rescatadas, así como el desarrollo de las investigaciones.

Cuatro investigaciones abiertas

La audiencia se desarrolla mientras la Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas cuatro investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El pasado 28 de julio, la entidad confirmó que dos de estos expedientes surgieron por denuncias presentadas por familiares de personas que habrían viajado al extranjero tras recibir falsas ofertas de empleo, mientras que los otros dos fueron iniciados a partir de informes elaborados por la DIJ.

Las pesquisas buscan determinar si detrás de estos casos opera una estructura criminal dedicada a captar panameños mediante engaños para enviarlos a zonas vinculadas al conflicto armado.

El caso cobró notoriedad luego de la publicación del reportaje de investigación Ruta a la guerra: detrás de la red que recluta panameños para Rusia, elaborado por La Estrella de Panamá, que documentó testimonios de familiares y el funcionamiento de la presunta red de reclutamiento.

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