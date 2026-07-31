Presunto reclutador de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania enfrentará audiencia de garantías este sábado

El ciudadano panameño aprehendido por su presunta vinculación con una red dedicada al reclutamiento de personas para la guerra entre Rusia y Ucrania será presentado este sábado 1 de agosto ante un juez de garantías, en una audiencia en la que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada buscará legalizar su captura, formular cargos por el delito de trata de personas y solicitar su detención provisional.

El sospechoso fue detenido en flagrancia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante una operación desarrollada por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, luego de que presuntamente intentara trasladar a dos ciudadanos panameños captados mediante falsas ofertas de trabajo con destino al extranjero.

De acuerdo con las investigaciones, la organización ofrecía supuestas oportunidades laborales para convencer a las víctimas de viajar fuera del país, cuando el verdadero objetivo era reclutarlas para actividades relacionadas con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Tras la aprehensión, el ciudadano fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que adelanta las investigaciones por un presunto delito contra la humanidad en la modalidad de trata de personas.