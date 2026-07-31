Presunto reclutador de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania enfrentará audiencia de garantías este sábado

La audiencia se desarrolla mientras la <a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a> mantiene abiertas cuatro investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.El pasado 28 de julio, la entidad confirmó que dos de estos expedientes surgieron por denuncias presentadas por familiares de personas que habrían viajado al extranjero tras recibir falsas ofertas de empleo, mientras que los otros dos fueron iniciados a partir de informes elaborados por la DIJ.Las pesquisas buscan determinar si detrás de estos casos opera una estructura criminal dedicada a captar panameños mediante engaños para enviarlos a zonas vinculadas al conflicto armado.