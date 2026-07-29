Rusia niega reclutamiento de panameños y respalda investigación del Ministerio Público

La Embajada de Rusia en Panamá aseguró la noche de este miércoles 29 de julio que no promueve ni gestiona el reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en la guerra en Ucrania y expresó su respaldo a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público sobre los casos de nacionales que presuntamente viajaron al conflicto.

En un comunicado firmado por el embajador Konstantin Gavrilov, la misión diplomática afirmó que Rusia “no apoya ni requiere métodos tramposos de alistamiento de voluntarios” y marcó distancia de cualquier esquema de captación irregular.

“Rusia no apoya ni requiere los métodos tramposos de alistamiento de voluntarios. (...) En este sentido, la Embajada de Rusia saluda a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público de Panamá y, junto con el resto de la sociedad, espera tener acceso a sus resultados”, señala el pronunciamiento.

La representación diplomática sostuvo que sus funciones se limitan a la representación política, económica y cultural de Rusia y aseguró que no le corresponde gestionar ofertas de reclutamiento militar.

Según el comunicado, la embajada recibe diariamente llamadas y mensajes de personas interesadas en incorporarse al Ejército ruso, pero asegura que en todos los casos rechaza esas solicitudes.

“La Embajada recibe diariamente llamadas y mensajes de personas interesadas en unirse al Ejército ruso. En cada caso, la respuesta es clara: rechazamos de plano tales solicitudes y advertimos a sus autores sobre los riesgos inherentes a un conflicto armado”, dijo.

No obstante, indicó que la decisión de un ciudadano mayor de edad de participar en un conflicto bélico es una determinación personal, siempre que no contravenga la legislación aplicable, y que la misión diplomática no tiene incidencia sobre esa decisión.

En su mensaje, la Embajada de Rusia hizo un llamado a quienes estén considerando viajar al conflicto en Ucrania para que evalúen las consecuencias.

El comunicado advierte que la guerra dista de ser una experiencia comparable con una película o una operación militar de corta duración y la describe como uno de los conflictos más violentos del siglo XXI, caracterizado por el uso de armamento avanzado, drones y sistemas tecnológicos que elevan el riesgo de muertes y lesiones.

Además, menciona el caso de cientos de ciudadanos colombianos que, según la versión de la embajada, fallecieron combatiendo junto a Ucrania en las regiones rusas de Kursk durante 2024 y 2025.

La misión diplomática también manifestó su disposición a continuar cooperando con el Gobierno panameño para proporcionar información sobre ciudadanos panameños que presuntamente se encuentren en la zona de conflicto.

Sin embargo, aclaró que esos datos solo pueden ser entregados a las autoridades panameñas a través de los canales diplomáticos establecidos y no directamente a familiares o particulares.

Asimismo, la embajada indicó que comparte la posición expresada previamente por la Cancillería panameña sobre este tema y reiteró que mantendrá la cooperación bilateral dentro del marco del derecho internacional.