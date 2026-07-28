Procuraduría confirma cuatro investigaciones por reclutamiento de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania

La Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este martes 28 de julio que mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo, casos que, según las denuncias recibidas, guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con un comunicado oficial, dos de las investigaciones fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por familiares de las personas involucradas, mientras que las otras dos surgieron de informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La institución precisó que, según lo expuesto en las denuncias, los hechos están vinculados con el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las personas investigadas ni el estado de las diligencias.

“La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los panameños y con la búsqueda de la verdad”, señaló la entidad.

Las investigaciones se conocen luego de que familiares de ciudadanos panameños denunciaran públicamente que sus seres queridos fueron presuntamente engañados con ofertas laborales y terminaron reclutados para participar en el conflicto.