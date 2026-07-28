Procuraduría confirma cuatro investigaciones por reclutamiento de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania

<b>La Procuraduría General de la Nación</b> informó la mañana de este martes 28 de julio que <b>mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo</b>, casos que, según las denuncias recibidas, guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.De acuerdo con un comunicado oficial, dos de las investigaciones fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por familiares de las personas involucradas, mientras que las otras dos surgieron de informes de comunicación de hechos elaborados por la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ).</b>La institución precisó que, según lo expuesto en las denuncias, los hechos están vinculados con el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las personas investigadas ni el estado de las diligencias.<i>'La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los panameños y con la búsqueda de la verdad'</i>, señaló la entidad.Las investigaciones se conocen luego de que familiares de ciudadanos panameños denunciaran públicamente que sus seres queridos fueron presuntamente engañados con ofertas laborales y terminaron reclutados para participar en el conflicto.