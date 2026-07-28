  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Procuraduría confirma cuatro investigaciones por reclutamiento de panameños a la guerra entre Rusia y Ucrania

Dos de las investigaciones fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por familiares de las personas involucradas.
Dos de las investigaciones fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por familiares de las personas involucradas. DepositPhotos
Por
Leiny Pérez
  • 28/07/2026 12:04
El Ministerio Público informó que mantiene abiertas cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían salido del país tras recibir ofertas de empleo en el extranjero.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este martes 28 de julio que mantiene cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que habrían viajado al extranjero tras recibir ofertas de empleo, casos que, según las denuncias recibidas, guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con un comunicado oficial, dos de las investigaciones fueron iniciadas a partir de denuncias presentadas por familiares de las personas involucradas, mientras que las otras dos surgieron de informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

La institución precisó que, según lo expuesto en las denuncias, los hechos están vinculados con el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las personas investigadas ni el estado de las diligencias.

“La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los panameños y con la búsqueda de la verdad”, señaló la entidad.

Las investigaciones se conocen luego de que familiares de ciudadanos panameños denunciaran públicamente que sus seres queridos fueron presuntamente engañados con ofertas laborales y terminaron reclutados para participar en el conflicto.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo