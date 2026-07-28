Plan de $1,000 millones con el BID no tendrá manejo estatal ni generará deuda, asegura el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que la estrategia conjunta con BID Invest —brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— para movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada no implica la creación de un fondo público, no requerirá la administración de recursos por parte del Estado ni generará deuda pública.

La aclaración responde al alcance de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo para atraer capitales, fortalecer sectores estratégicos de la economía panameña y fomentar el empleo.

Se trata de una alianza entre el Gobierno de Panamá y BID Invest que el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como una “buena noticia” durante su mensaje a la nación el pasado 1 de julio, al cumplir su primer año de gestión:

“Esta alianza nació del MEF con un objetivo claro: crear empleos. Los recursos no pasan por el Gobierno, van directo al sector privado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son el mayor motor de empleo en nuestro país”, afirmó Mulino.

El MEF aseguró que cada operación será identificada, evaluada y aprobada de manera independiente por BID Invest, de acuerdo con sus políticas y procesos. “El MEF actuará como socio estratégico y facilitador para promover un entorno propicio para la inversión”, detalló la institución en un comunicado fechado el 28 de julio, veintiún días después de que La Estrella de Panamá solicitó información al respecto, a través del Departamento de Relaciones Públicas del MEF, sin tener respuesta.

Recursos en ejecución y enfoque en Mipymes

El MEF informó que, durante el primer semestre de 2026, BID Invest comprometió aproximadamente $200 millones en nuevas operaciones dentro de Panamá. Este volumen inicial muestra la entrada de los fondos al mercado, con proyecciones de expansión conforme se estructuren y aprueben nuevos proyectos.

La estrategia contempla que los recursos se canalicen de forma directa hacia empresas privadas o mediante instituciones financieras que extiendan el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), priorizadas para la reactivación económica.

Con un alcance multisectorial, el plan pone énfasis en áreas como construcción, turismo y logística, además de respaldar iniciativas en energía, agua y saneamiento, vivienda, infraestructura digital, manufactura, agronegocios y servicios financieros. La asignación dependerá de la demanda del mercado y la viabilidad técnica de cada propuesta.

La apuesta de BID Invest: $1,000 millones al sector privado

En una reciente entrevista con La Estrella de Panamá, James Scriven, gerente general de BID Invest, ratificó la confianza en el mercado local y la meta de inyección de capital acordada tras conversaciones con el presidente Mulino y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

“Somos muy optimistas respecto a nuestro nivel de inversiones. Estamos convencidos de que Panamá es el lugar para invertir y esperamos que nuestro esfuerzo se reconozca a escala mundial”, afirmó Scriven, al tiempo que calificó al país como “un gran accionista del Grupo BID”.

El ejecutivo confirmó que el compromiso de $1,000 millones para el periodo 2026-2027 se destinará a proyectos de infraestructura, energía, sector hídrico, financiero y corporativo, utilizando la experiencia regional del organismo multilateral.

“Las sinergias entre el sector público y privado ya están ocurriendo en Panamá y resultan fundamentales para el éxito de estos proyectos”, sostuvo Scriven.

Scriven explicó además que las inversiones se estructurarán bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y vinculó esta estrategia con la agenda regional “América en el Centro”, la cual busca integrar a los países centroamericanos mediante proyectos de conectividad energética, logística y comercial.

En ese sentido, detalló que “América en el Centro” incluye iniciativas que trascienden el beneficio individual de cada país para integrar a la región en comercio exterior, rutas y pasos fronterizos, donde Panamá, por su ubicación geográfica y su canal, “resulta esencial”. Añadió que BID Invest aplica criterios estricto de sostenibilidad financiera, ambiental y social en cada evaluación.

Neutralidad fiscal y rigor ambiental

Por su parte, el MEF reiteró que las operaciones son asumidas en su totalidad por las empresas o entidades financieras receptoras, por lo que no requieren garantía soberana del Estado, no se contabilizan como deuda pública ni impactan las metas fiscales del país.

Asimismo, la institución enfatizó que todas las iniciativas respaldadas deberán cumplir con estándares de sostenibilidad ambiental, gobierno corporativo e integridad. En los casos que corresponda, el financiamiento comercial se combinará con asistencia técnica y recursos concesionales para respaldar proyectos de impacto climático, tales como energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica e infraestructura resiliente.

Para garantizar la transparencia, BID Invest publicará las operaciones aprobadas en sus plataformas institucionales. Las empresas e instituciones interesadas en conocer los criterios de elegibilidad y las modalidades de financiamiento pueden consultar el portal web de BID Invest o contactar a la representación del Grupo BID en Panamá.