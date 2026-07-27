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Instalan comisión de Economía; Chapman promete cumplir la Ley Fiscal sin modificaciones

La Comisión de Economía y Finanzas para el periodo 2026-2027 se instaló este lunes 27 de julio de 2026.
La Comisión de Economía y Finanzas para el periodo 2026-2027 se instaló este lunes 27 de julio de 2026.
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Lourdes García Armuelles
  • 28/07/2026 00:00
El ministro de Economía y Finanzas descartó cambios a la Ley Fiscal para el Presupuesto 2027, pero en la recién instalada Comisión de Economía le advierten que ‘sin esa ley no hay presupuesto’

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En medio de la instalación de la Comisión de Economía y Finanzas para el periodo 2026-2027, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, envió un mensaje contundente al país y a la Asamblea Nacional. A pesar de que el Presupuesto General del Estado 2027 tendrá un leve incremento, “la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) se cumplirá y no se modificará”. Así lo aseguró el ministro del MEF a La Estrella de Panamá, tras ser consultado sobre si el aumento previsto dentro del Presupuesto General del Estado 2027 generaría cambios en los compromisos fiscales.

Las precisiones del jefe de la cartera económica llegan acompañadas de los adelantos ofrecidos por la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, quien confirmó que el nuevo presupuesto registrará un aumento moderado en comparación con los $34, 901 millones aprobados para el ejercicio 2026.

Sáiz enfatizó que este ajuste presupuestario no responde a un gasto discrecional, sino al cumplimiento estricto de leyes especiales y ajustes automáticos que el Estado está obligado a asumir. “El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal”, acotó la funcionaria.

Chapman ratificó que esta misma semana presentará ante el pleno legislativo el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, en estricto apego al mandato constitucional que fija como fecha límite el 31 de julio.

Expectativas

Chapman asistió este lunes a la instalación y juramentación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el ciclo legislativo 2026-2027.

El anuncio de Chapman no tardó en encontrar eco en la recién juramentada directiva de la comisión. Durante el acto formal —encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas— tomó posesión como presidente de la instancia el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez, acompañado por Carlos Saldaña en la vicepresidencia y Raúl Pineda en la secretaría.

Al tomar la palabra, el diputado Castillo fijó una postura distante a la del Ejecutivo al señalar que, antes de entrar de lleno al análisis del Presupuesto General, la comisión deberá debatir la modificación a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

A pesar de la postura expresada por Chapman con respecto a la LRSF, Castillo dijo que “sin esa ley no se puede pasar el presupuesto”, advirtiendo que la mesa legislativa mantendrá un ojo visor sobre la norma y actuará como un filtro rígido ante las propuestas económicas e incentivos proyectados para sectores como el turismo.

En esa misma línea, Castañedas recordó el peso estratégico que recae sobre esta comisión, encargada de fiscalizar asuntos sensibles como la deuda nacional, el crédito público, el régimen tributario y el balance de las cuentas estatales, factores con impacto directo en el costo de vida de los ciudadanos.

Exigencias territoriales y debate por ausentismo

El contrapunto político de la jornada lo protagonizó el secretario de la instancia, Raúl Pineda, quien dirigió sus cuestionamientos hacia la ejecución del gasto público. Pineda sostuvo que la “buena voluntad” de la cartera de Economía requiere de un equipo ejecutor eficiente e insistió en que el presupuesto 2027 debe incluir partidas específicas para proyectos de infraestructura escolar, centros de salud y agua potable en sectores clave como San Miguelito, Changuinola y Colón.

Asimismo, Pineda planteó la necesidad de incluir cláusulas contractuales para que las empresas adjudicatarias de obras estatales contraten mano de obra local en comunidades donde el desempleo supera el 30 %, como es el caso de San Miguelito.

Aprovechando el escenario, el diputado reaccionó ante las reformas al Reglamento Interno que se discuten en el pleno sobre el ausentismo parlamentario. Pineda cuestionó la propuesta de aplicar descuentos salariales, argumentando que la medición oficial solo contabiliza cuatro horas de sesión plenaria e ignora el trabajo técnico que los diputados realizan en comisiones desde tempranas horas.

Con la directiva instalada y las cartas sobre la mesa, la Comisión de Economía y Finanzas se prepara para iniciar la fase de vistas presupuestarias, donde cada entidad del Estado deberá sustentar sus números bajo un clima fiscal que promete un acalorado debate.

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