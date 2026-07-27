Instalan comisión de Economía; Chapman promete cumplir la Ley Fiscal sin modificaciones

En medio de la instalación de la Comisión de Economía y Finanzas para el periodo 2026-2027, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, envió un mensaje contundente al país y a la Asamblea Nacional. A pesar de que el Presupuesto General del Estado 2027 tendrá un leve incremento, “la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) se cumplirá y no se modificará”. Así lo aseguró el ministro del MEF a La Estrella de Panamá, tras ser consultado sobre si el aumento previsto dentro del Presupuesto General del Estado 2027 generaría cambios en los compromisos fiscales. Las precisiones del jefe de la cartera económica llegan acompañadas de los adelantos ofrecidos por la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, quien confirmó que el nuevo presupuesto registrará un aumento moderado en comparación con los $34, 901 millones aprobados para el ejercicio 2026. Sáiz enfatizó que este ajuste presupuestario no responde a un gasto discrecional, sino al cumplimiento estricto de leyes especiales y ajustes automáticos que el Estado está obligado a asumir. “El presupuesto tendrá un leve aumento, pero se debe principalmente a condiciones ya establecidas dentro del marco legal”, acotó la funcionaria. Chapman ratificó que esta misma semana presentará ante el pleno legislativo el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, en estricto apego al mandato constitucional que fija como fecha límite el 31 de julio.

Expectativas

Chapman asistió este lunes a la instalación y juramentación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el ciclo legislativo 2026-2027. El anuncio de Chapman no tardó en encontrar eco en la recién juramentada directiva de la comisión. Durante el acto formal —encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas— tomó posesión como presidente de la instancia el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez, acompañado por Carlos Saldaña en la vicepresidencia y Raúl Pineda en la secretaría. Al tomar la palabra, el diputado Castillo fijó una postura distante a la del Ejecutivo al señalar que, antes de entrar de lleno al análisis del Presupuesto General, la comisión deberá debatir la modificación a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. A pesar de la postura expresada por Chapman con respecto a la LRSF, Castillo dijo que “sin esa ley no se puede pasar el presupuesto”, advirtiendo que la mesa legislativa mantendrá un ojo visor sobre la norma y actuará como un filtro rígido ante las propuestas económicas e incentivos proyectados para sectores como el turismo. En esa misma línea, Castañedas recordó el peso estratégico que recae sobre esta comisión, encargada de fiscalizar asuntos sensibles como la deuda nacional, el crédito público, el régimen tributario y el balance de las cuentas estatales, factores con impacto directo en el costo de vida de los ciudadanos.

Exigencias territoriales y debate por ausentismo