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Deborah Peña
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Política
Deborah Peña
28/07/2026 06:19
Política
EN VIVO
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este martes 28 de julio
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
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Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre 7 y 10, considerados de riesgo alto y muy alto.
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