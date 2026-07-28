Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 28 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este martes 28 de julio una jornada marcada por intervalos nubosos y aguaceros aislados con actividad eléctrica en diferentes regiones del país, especialmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el informe meteorológico, en la vertiente del Caribe se esperan durante la madrugada y la mañana intervalos nublados con lluvias dispersas en Colón y precipitaciones aisladas en el resto de la región. En horas de la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, con mayor intensidad hacia el Caribe Occidental, mientras que en la noche persistirán las lluvias dispersas en esa zona.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica que durante la madrugada y la mañana podrían registrarse lluvias dispersas en Panamá Este, Darién y Chiriquí. Para la tarde se prevén aguaceros puntuales de variada intensidad con actividad eléctrica sobre Chiriquí, Veraguas, el sector montañoso de la península de Azuero, el norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y áreas de Darién. En horas de la noche existe probabilidad de nuevas lluvias con tormentas en Chiriquí y Veraguas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 °C y 25 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre los 31 °C y 33 °C.

Además, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán entre 7 y 10, considerados de riesgo alto y muy alto.

Las autoridades recordaron que durante las tormentas eléctricas pueden presentarse ráfagas de viento fuertes y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en áreas marítimas y zonas vulnerables a las lluvias.