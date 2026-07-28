La curiosa razón por la que Ferran Torres es el único español que cae bien a Donald Trump

Donald Trump ha vuelto a acaparar titulares, esta vez por una inesperada publicación en su red social Truth Social, dedicada a Ferran Torres. El presidente de Estados Unidos elogió al delantero de la selección española, un gesto que ha llamado la atención debido a las duras críticas que ha lanzado en los últimos meses contra España y el Gobierno de Pedro Sánchez. La historia comenzó tras la conquista del Mundial de 2026 por parte de España. Durante el desfile de celebración, Ferran Torres se convirtió en uno de los protagonistas al aparecer sobre el autobús de la selección sin camiseta y luciendo una llamativa gorra roja con el lema “Make Spain Great Again”, una adaptación del conocido eslogan “Make America Great Again” (MAGA), popularizado por Donald Trump.

Trump hace una excepción con Ferran Torres pese a sus ataques a España

La imagen se hizo viral y llegó hasta el mandatario estadounidense. Poco después, durante una conferencia de prensa, Trump fue preguntado por el futbolista y respondió con elogios, asegurando que le parecía un “gran deportista” y que le había gustado la forma en la que celebró el título conquistado por España.