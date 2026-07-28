La curiosa razón por la que Ferran Torres es el único español que cae bien a Donald Trump

Ahora, Trump ha vuelto a hacer referencia a Ferran Torres en una publicación en su red social, donde dejó entrever la simpatía que siente por el internacional español. El mensaje ha generado un gran revuelo, ya que contrasta con sus recientes declaraciones sobre España.En las últimas semanas, el presidente estadounidense ha criticado duramente al Gobierno español, ha cuestionado la permanencia del país en la OTAN y ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez. Por ello, que Ferran Torres haya recibido un reconocimiento público por parte de Trump ha sido interpretado como una excepción dentro de su discurso hacia España.La gorra con el lema <b>'Make Spain Great Again'</b> y la actitud del delantero durante las celebraciones parecen haber sido suficientes para conquistar al mandatario estadounidense, convirtiendo a Ferran Torres en el español que, al menos por ahora, cuenta con la simpatía de Donald Trump.