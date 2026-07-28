Reclamos y cifras: diputado Vega y ministro Andrade chocan en Comisión de Presupuesto

Superado ese momento, la sesión continuó y el diputado retomó sus preguntas.Esta vez solicitó conocer el costo por metro cuadrado utilizado para calcular el presupuesto del puente peatonal.El ministro respondió que el Ministerio de Obras Públicas disponía de siete días para remitir formalmente esa información al diputado.La respuesta volvió a generar diferencias.Vega insistió en que el dato podía ser suministrado durante la comparecencia y cuestionó que el ministerio no respondiera de inmediato una consulta relacionada con el proyecto que sustentaba en ese momento.Andrade reiteró que entregaría la información dentro del plazo correspondiente, lo que provocó un nuevo intercambio entre ambos.Por segunda ocasión, el presidente de la Comisión de Presupuesto intervino para pedir que el debate regresara al punto incluido en el orden del día y evitar que la discusión continuara en términos personales.