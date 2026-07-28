Reclamos y cifras: diputado Vega y ministro Andrade chocan en Comisión de Presupuesto

La sustentación de un traslado de partida del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional derivó este martes en un tenso intercambio entre el diputado independiente por Chiriquí, Jhonatan Vega, y el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, en un debate que pasó de los reclamos por la falta de respuesta institucional a una confrontación sobre el costo de una obra y la inversión pública en el circuito del legislador. Reclamo por la falta de respuestas La tensión comenzó cuando el diputado Vega aprovechó su turno para expresar su inconformidad con la atención que, según dijo, el ministerio brinda a las solicitudes enviadas desde su despacho. “Entiendo que no soy gobierno y probablemente no sea la persona más querida suya, pero soy un funcionario público electo por votación popular”, manifestó. El diputado aseguró que durante su gestión ha remitido múltiples notas al Ministerio de Obras Públicas para solicitar la atención de proyectos comunitarios, pero afirmó que no ha recibido respuesta. “Yo también represento comunidades que necesitan soluciones”, insistió al recalcar que su reclamo no respondía a diferencias políticas, sino al derecho de sus electores de recibir la misma atención que el resto del país.

La respuesta del ministro

Andrade rechazó el señalamiento y sostuvo que el circuito representado por Vega es uno de los que más recursos recibe por parte del Ministerio de Obras Públicas. Durante su intervención afirmó que las obras ejecutadas y las que se encuentran próximas a licitar elevarán la inversión en esa circunscripción por encima de los $80 millones. “Con la próxima licitación va a sobrepasar los 80 millones de dólares”, respondió el ministro. Lejos de cerrar el tema, la respuesta dio paso a una nueva réplica del diputado. Vega aclaró que su cuestionamiento no estaba relacionado con el monto de las inversiones, sino con la falta de respuesta a las solicitudes enviadas por su despacho.

El debate gira hacia el puente peatonal

A partir de ese momento, la discusión cambió de dirección y se concentró en el traslado de partida que sustentaba el Ministerio de Obras Públicas. El diputado cuestionó el presupuesto de un puente peatonal incluido dentro del proyecto y preguntó por qué la obra tenía un costo estimado superior a los $2.1 millones, pese a que, según señaló, aún no contaba con los estudios y diseños completos. “¿Por qué un costo tan elevado para la realización de un puente sin estudio y sin un diseño completo?”, preguntó. Para responder, el ministro cedió la palabra al equipo técnico del ministerio. El director de Estudios y Diseños explicó que el presupuesto correspondía a un precio de referencia elaborado a partir de un estudio de factibilidad que contempló levantamientos topográficos, diseños estructurales, análisis de cantidades de obra, cálculos de concreto y acero, reposición de pavimentos y aceras, además de la reubicación de servicios públicos. Añadió que el precio de referencia, fijado en $2,186,000, serviría únicamente como base para la licitación pública y recordó que el valor definitivo dependerá de las propuestas presentadas por las empresas participantes. También sostuvo que cerca del 98% de las licitaciones adjudicadas durante la actual administración se contrataron por debajo del precio de referencia elaborado por la institución.

“Yo se lo hago por menos”

Las explicaciones no convencieron al diputado. Vega reiteró que el monto seguía siendo excesivo y aseguró que su experiencia en el sector de la construcción le permitía afirmar que la obra podía ejecutarse por un costo considerablemente menor. “Repito, el costo de más de dos millones de dólares por un puente elevado es excesivo. Póngale todo el pasto mejorado con anabólicos, pero probablemente no se puede justificar”, expresó. Luego lanzó un reto al ministerio. “Yo llevo alrededor de 15 años construyendo. Por dos millones de dólares se lo hago por menos de la mitad y me queda ganancia”, afirmó. El comentario provocó una respuesta inmediata del ministro. “Te lo damos a ti, pues”, replicó Andrade. La frase elevó el tono del debate. El diputado interrumpió la discusión para solicitar una cuestión de orden y reclamó que el comentario del ministro constituía una falta de respeto mientras ejercía su derecho a intervenir. “Señor presidente, es una falta de respeto del señor ministro cuando estoy hablando en mi intervención”, manifestó. Ante el intercambio, el presidente de la Comisión de Presupuesto llamó al orden y pidió a ambas partes mantener el respeto para continuar con el análisis del traslado de partida. “Vamos a llevar el debate con respeto”, advirtió.

Superado ese momento, la sesión continuó y el diputado retomó sus preguntas. Esta vez solicitó conocer el costo por metro cuadrado utilizado para calcular el presupuesto del puente peatonal. El ministro respondió que el Ministerio de Obras Públicas disponía de siete días para remitir formalmente esa información al diputado. La respuesta volvió a generar diferencias. Vega insistió en que el dato podía ser suministrado durante la comparecencia y cuestionó que el ministerio no respondiera de inmediato una consulta relacionada con el proyecto que sustentaba en ese momento. Andrade reiteró que entregaría la información dentro del plazo correspondiente, lo que provocó un nuevo intercambio entre ambos. Por segunda ocasión, el presidente de la Comisión de Presupuesto intervino para pedir que el debate regresara al punto incluido en el orden del día y evitar que la discusión continuara en términos personales.

Una nueva diferencia por la información solicitada