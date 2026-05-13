Choque en la Asamblea: diputados se enfrentan por $26.5 millones

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional vivió una de sus jornadas más tensas durante la discusión del traslado de partidas solicitado por el Legislativo para cubrir compromisos de funcionamiento, salarios y servicios básicos. El debate dejó al descubierto choques internos, cuestionamientos sobre transparencia, diferencias en las cifras presupuestarias y acusaciones cruzadas entre diputados oficialistas e independientes. La diputada Janine Prado centró buena parte de sus intervenciones en exigir explicaciones sobre el manejo del presupuesto de la Asamblea Nacional y cuestionó la narrativa impulsada por algunos diputados sobre un supuesto riesgo inminente de impago a funcionarios. Del otro lado, el diputado Rafael Buchanan defendió la necesidad del traslado de partidas y aseguró que negar esos recursos pondría en riesgo el funcionamiento institucional y el pago de cientos de trabajadores. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sostuvo que la solicitud respondía a una insuficiencia presupuestaria derivada de los recortes aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos representantes reconocieron que el Legislativo sufrió ajustes para cumplir metas fiscales. La sesión terminó convertida en un intenso debate político sobre transparencia, manejo administrativo, presupuesto, permanencias laborales y hasta combustible. “No voy a permitir que se dé un mensaje erróneo”

La diputada Janine Prado rechazó los señalamientos de algunos diputados que interpretaron sus preguntas como un ataque político. “El tratar de pedir rendición de cuentas, transparencia, se ha considerado que eso es obstruir o que eso es golpearnos entre nosotros”, expresó. Prado insistió en que sus cuestionamientos estaban dirigidos específicamente al traslado de partidas presentado por la Asamblea Nacional. “Le estoy preguntando y estoy cuestionando al presidente de la Asamblea Nacional cómo corresponde. ¿De qué presupuesto? De la Asamblea Nacional”, manifestó. La diputada también respondió directamente a quienes aseguraban que votar en contra del traslado pondría en peligro el pago de funcionarios permanentes. “Lo que yo sí no voy a permitir en esta comisión es que se quiera dar un mensaje erróneo con el tema del pago del personal”, afirmó. Prado sostuvo que era incorrecto asegurar que el personal permanente quedaría sin salario si no se aprobaba el traslado. “Aquí están queriendo justificar que si yo voto en contra o si hay un caso en el que no se apruebe este traslado de partida, aquí al personal permanente no se le va a pagar”, dijo. La diputada respaldó sus argumentos con cifras presupuestarias. “El presupuesto al 30 de junio del 2025 modificado era de 107.8 millones. Inferior al presupuesto al día de hoy”, indicó. Luego lanzó una de las preguntas que marcó el tono de la sesión. “Entonces, si con ese presupuesto había plata para pagar, ¿por qué hoy no hay plata para pagar?”, cuestionó. Las cifras que desataron el choque Prado profundizó sus cuestionamientos sobre los montos reales que manejaba la Asamblea Nacional y allí el debate subió de tono. Durante la discusión, el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Aurelio Mejía, aclaró que a la fecha el presupuesto de la Asamblea ascendía a 115.3 millones de dólares, una cifra que inmediatamente provocó nuevas preguntas dentro de la comisión. La diputada explicó que el presupuesto originalmente aprobado para la vigencia fiscal 2026 contemplaba 95.7 millones de dólares para funcionamiento y 3 millones para inversión, lo que totalizaba 98.7 millones. Sin embargo, recordó que posteriormente se aprobaron traslados por más de 12 millones de dólares. “Si sumamos eso me da 110.8 millones”, explicó. Prado aseguró que funcionarios de la Asamblea le habían hablado inicialmente de un presupuesto de 111.1 millones, pero sostuvo que la cifra expuesta por el MEF evidenciaba nuevas diferencias. “Yo no he escuchado aquí a ningún diputado preguntar cómo se trasladaron 4.2 millones a la Asamblea Nacional que no pasaron por sesión de esta comisión”, reclamó. La diputada advirtió además que, de aprobarse el nuevo traslado por 26.5 millones de dólares solicitado por la Asamblea, el presupuesto total del Legislativo se elevaría hasta 141.8 millones.

Allí surgió uno de los momentos más polémicos de la jornada. “Yo no he escuchado aquí a ningún diputado preguntar cómo se trasladaron 4.2 millones a la Asamblea Nacional que no pasaron por sesión de esta comisión”, reclamó. Prado preguntó directamente al presidente de la Asamblea si esos recursos fueron aprobados por “silencio administrativo”. Herrera respondió que la información que manejaban correspondía hasta el 30 de abril y que desconocía el detalle señalado por la diputada. “Estoy basándome en los datos de la parte del presupuesto de la Asamblea y eso es lo que hemos manejado”, sostuvo. La respuesta no convenció a Prado. “Usted como presidente de la Asamblea Nacional y máximo regente de esta institución me va a decir a mí que desconoce el presupuesto real de la Asamblea Nacional a la fecha”, replicó. Más adelante insistió en que había solicitado formalmente la documentación y que el propio MEF había dicho que entregaría una copia. “No es esta diputada, presidente, que está dando una cifra al azar”, afirmó. Buchanan sale en defensa del traslado

El diputado Rafael Buchanan, de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), defendió abiertamente el traslado de partidas y criticó lo que calificó como “política barata”. Buchanan inició recordando que no apoyó a Jorge Herrera para la presidencia de la Asamblea, pese a lo cual dijo que debía reconocer aspectos positivos de la administración. “Yo no puedo basar mi intervención en la mañana de hoy ni mi voto basándome en el hecho de que usted no le cumplió a sus antiguos aliados sus promesas”, expresó. El diputado sostuvo que el verdadero impacto de no aprobar el traslado recaería sobre los funcionarios. “Si este traslado de partida no se da el día de hoy, ni usted, ni yo, ni la diputada de Santiago, ni el diputado de Veraguas se van a ver afectados, sino los cientos de funcionarios de esta Asamblea”, dijo.

Buchanan criticó lo que llamó “dobles discursos” dentro del Legislativo. “Aquí no hay funcionarios de primera categoría y de segunda categoría”, señaló. También defendió a los trabajadores vinculados a comisiones permanentes y oficinas de participación ciudadana. “No estaba de acuerdo con que se cerraran esas oficinas porque es la única forma en que la ciudadanía en las áreas más apartadas del país puede tener acceso a este primer órgano del Estado”, manifestó. Según Buchanan, la discusión sobre las oficinas fue politizada. “Tornaron algo laboral con algo político”, expresó. “Aquí se ha querido hacer daño” En otro momento de su intervención, Buchanan acusó a sectores dentro y fuera de la Asamblea de desprestigiar a los funcionarios legislativos. “Esa ha sido la retórica de tratar de decir y hacerle daño a esta asamblea diciendo que los funcionarios que aquí laboran no cumplen y eso tiene que parar”, afirmó. El diputado insistió en que los trabajadores del Legislativo sí cumplen funciones. “Yo voy a la secretaría, al asesor que no sabe si al final del día este traslado pase o no y si su salario le va a ser pagado o no, pero que responsablemente con todo y eso viene a trabajar”, sostuvo. Buchanan también defendió la publicación de las planillas de la Asamblea. Citó un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que, según dijo, reflejaba un 94% de cumplimiento. “La Asamblea sí lo ha reportado”, aseguró. El diputado cuestionó además los recortes presupuestarios aplicados al Legislativo. Indicó que la Asamblea recibió inicialmente 98 millones de dólares, mientras que la Presidencia manejaba más de 211 millones y el Órgano Judicial más de 351 millones. “Estamos hablando de que el primer órgano del Estado tiene un recorte presupuestario”, sostuvo. Herrera defiende su administración

Durante la sesión, Jorge Herrera defendió repetidamente el manejo administrativo de la Asamblea. El presidente legislativo aseguró que actuó de manera responsable al solicitar el traslado antes del cierre de su periodo. “Yo podía irme tranquilo y la próxima junta directiva tenía que ver cómo iba a hacer para buscar la anualización de esos recursos. Pero lo vine a hacer de manera transparente aquí”, expresó. Herrera sostuvo que el presupuesto aprobado originalmente no alcanzaba para cubrir compromisos permanentes. El diputado panameñista también respondió cuestionamientos relacionados con la planilla legislativa y defendió las decisiones administrativas tomadas durante su gestión.