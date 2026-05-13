Choque en la Asamblea: diputados se enfrentan por $26.5 millones

<b>La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional </b>vivió una de sus jornadas más tensas durante la discusión del traslado de partidas solicitado por el Legislativo para cubrir compromisos de funcionamiento, salarios y servicios básicos.<b>El debate dejó al descubierto choques internos, cuestionamientos sobre transparencia, diferencias en las cifras presupuestarias y acusaciones cruzadas entre diputados oficialistas e independientes.</b><b>La diputada Janine Prado centró buena parte de sus intervenciones en exigir explicaciones sobre el manejo del presupuesto de la Asamblea Nacional</b> y cuestionó la narrativa impulsada por algunos diputados sobre un supuesto riesgo inminente de impago a funcionarios.<b>Del otro lado, el diputado Rafael Buchanan d</b>efendió la necesidad del traslado de partidas y aseguró que negar esos recursos pondría en riesgo el funcionamiento institucional y el pago de cientos de trabajadores.<b>Mientras tanto, el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, </b>sostuvo que la solicitud respondía a una insuficiencia presupuestaria derivada de los recortes aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos representantes reconocieron que el Legislativo sufrió ajustes para cumplir metas fiscales.La sesión terminó convertida en un intenso debate político sobre transparencia, manejo administrativo, presupuesto, permanencias laborales y hasta combustible.<b>'No voy a permitir que se dé un mensaje erróneo'</b>