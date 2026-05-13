Vicepresidente J. D. Vance evita hablar de fórmula presidencial con Marco Rubio

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, rechazó este miércoles 13 de mayo especular sobre una posible candidatura conjunta junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

Vance aseguró que actualmente está concentrado en cumplir las funciones para las que fue elegido por los estadounidenses.

Durante un encuentro con la prensa Vance le dijo a la cadena Fox News que no tiene interés en hablar sobre futuras aspiraciones políticas mientras desempeña el cargo de vicepresidente.

“Hay unos pocos temas sobre los que quiero hablar menos que sobre qué cargo voy a postularme en unos años por delante, cuando estoy pasando un buen rato e intentando hacer un buen trabajo en el puesto para el que el pueblo estadounidense ya me eligió”, declaró.

Las declaraciones surgieron en medio de especulaciones políticas sobre un eventual candidatura conjunto entre Vance y Rubio para futuras elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El vicepresidente también destacó su relación con Rubio y elogió el trabajo que realiza al frente de la diplomacia estadounidense.

“He respondido a esta pregunta, probablemente de un número de maneras, amo a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy querido. Pero creo que ambos estamos muy enfocados en cumplir con los asuntos del pueblo estadounidense en este momento”, sostuvo el funcionario.

Tanto Vance como Rubio forman parte del círculo político cercano del presidente Donald Trump y han ganado protagonismo dentro del Partido Republicano en los últimos meses.