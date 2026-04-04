Marco Rubio revoca residencia a sobrina del fallecido general Qasem Soleimani

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación de la residencia legal de una ciudadana vinculada a Irán, en una medida que refuerza la política migratoria y de seguridad nacional de la actual administración.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Rubio informó que Hamideh Soleimani Afshar, sobrina del fallecido general iraní Qasem Soleimani, y su hija, quienes residían en el país con tarjeta de residencia permanente, fueron detenidas por autoridades migratorias y se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de su deportación.

Según el funcionario, Afshar habría expresado públicamente apoyo al régimen iraní y celebrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, además de referirse a Estados Unidos como el “Gran Satán”. Rubio calificó estas acciones como incompatibles con los valores y la seguridad del país.

“La administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en refugio para extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”, señaló.

La medida se enmarca en la línea dura adoptada por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido las políticas migratorias y ha puesto especial énfasis en la vigilancia de extranjeros con presuntos vínculos o simpatías hacia gobiernos considerados adversarios.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre el proceso legal de deportación.