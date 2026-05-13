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Comisión de Presupuesto aprueba $26 millones para salarios en la Asamblea Nacional

La sustentación ocurre en medio de cuestionamientos por austeridad y manejo del gasto en el Legislativo.
La sustentación ocurre en medio de cuestionamientos por austeridad y manejo del gasto en el Legislativo. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 13/05/2026 14:15
La Asamblea asegura que hasta el 50% de su personal no cuenta con recursos anualizados dentro del presupuesto vigente

Los diputados que integran la Comisión de Presupuesto aprobaron la tarde de este miércoles 13 de mayo un traslado de partida para la Asamblea Nacional de 26 millones de dólares para cubrir los salarios de funcionarios permanentes.

Por ello, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sustentó ante la Comisión de Presupuesto una solicitud de traslado de partidas por más de $26 millones para cubrir salarios de funcionarios, gastos operativos e inversiones tecnológicas, en medio del debate público sobre austeridad y manejo del gasto legislativo.

Durante su intervención, Herrera defendió la necesidad de los recursos y aseguró que el presupuesto actual de la Asamblea “no cumple realmente” con las necesidades de funcionamiento de la institución.

El diputado explicó que la mayor parte de la solicitud corresponde a $20.8 millones destinados a la anualización de salarios de funcionarios permanentes.

Según Herrera, entre el 40% y el 50% del personal fijo de la Asamblea no cuenta con recursos anualizados dentro del presupuesto vigente, una situación que —afirmó— afecta incluso la capacidad de esos trabajadores para acceder a préstamos o financiamiento bancario.

“Yo no puedo irme aquí de manera irresponsable”, expresó Herrera al justificar la petición antes de culminar su periodo como presidente de la Asamblea el próximo 30 de junio.

El diputado sostuvo que pudo dejar la situación en manos de la próxima junta directiva, pero decidió presentar personalmente la solicitud ante la comisión para intentar garantizar estabilidad presupuestaria hasta diciembre de 2026.

Además de los fondos para salarios, la Asamblea solicita otros $700 mil para cubrir servicios básicos, logística de sesiones extraordinarias y contratos de aseo.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional.
Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional. Luis García | La Estrella de Panamá

Herrera insistió en que, pese a la nueva solicitud, durante su administración se realizaron ajustes para reducir el gasto legislativo. Según explicó, la Asamblea recibió un presupuesto cercano a $189 millones y proyecta cerrar el periodo fiscal 2025 con aproximadamente $161 millones, lo que representaría un ahorro cercano a $21 millones.

Sin embargo, en su propia sustentación reconoció que todavía existen compromisos pendientes y necesidades adicionales por unos $7.4 millones que no están cubiertos dentro de la actual vigencia fiscal.

Otro de los puntos centrales de la comparecencia es la solicitud de $5.7 millones para inversión tecnológica. Herrera aseguró que gran parte de los equipos utilizados por la Asamblea tienen más de una década de uso y presentan problemas operativos y de seguridad informática.

El presidente legislativo mencionó fallas en el sistema de sonido del pleno, debilidades en telecomunicaciones y riesgos asociados a ciberataques.

“Los equipos existentes son del 2014”, afirmó.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Los recursos, según explicó, serían destinados al fortalecimiento del centro de datos, sistemas de respaldo y recuperación, telecomunicaciones, plataformas de ciberseguridad y renovación de equipos tecnológicos.

Herrera también defendió que durante su gestión se impulsó una mayor publicación digital de las sesiones legislativas y votaciones en tercer debate, por lo que consideró necesaria la modernización de la infraestructura tecnológica.

La sustentación ocurre en un contexto de presión ciudadana por la contención del gasto público y de cuestionamientos sobre el tamaño de la planilla estatal y el uso de fondos en el Órgano Legislativo.

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