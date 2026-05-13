Venezuela expresa preocupación por violencia en Catatumbo

La República Bolivariana de Venezuela expresó este 13 de mayo su “profunda preocupación” por la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, en Colombia, y alertó sobre el impacto que el conflicto genera en las comunidades limítrofes.

En un comunicado oficial divulgado desde Caracas, el gobierno venezolano señaló que los hechos violentos dejaron víctimas mortales y “graves afectaciones” a la población asentada en la zona fronteriza.

“La República Bolivariana de Venezuela expresa su profunda preocupación y lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano”, indicó el documento oficial del Ejecutivo venezolano.

El gobierno rechazó además “toda acción armada que comprometa la paz, la estabilidad y la seguridad de las comunidades fronterizas”, y sostuvo que Venezuela “ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano”.

Según el comunicado, Caracas observó “con preocupación” cómo esta nueva escalada volvió a impactar “la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”.

La administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez insistió en que la estabilidad regional solo podrá preservarse mediante “mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, al tiempo que pidió evitar acciones que agraven las tensiones en la frontera colombo-venezolana.

“La paz y la estabilidad en la región solo podrán preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo”, señaló el gobierno venezolano en el pronunciamiento difundido este martes.

El comunicado concluyó con una advertencia sobre los efectos que la violencia genera en las poblaciones fronterizas, que —según Caracas— durante décadas “han cargado con las consecuencias de un conflicto ajeno a su voluntad”.