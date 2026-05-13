Abogados responden al director de la Policía Nacional sobre aplicación de medidas cautelares

¿Respeto al debido proceso o carta blanca para criminales? Las medidas cautelares se mantienen en la palestra pública mientras abogados litigantes cuestionan las críticas del director de la Policía Nacional y el presidente de la República a la labor de los jueces de garantías.

El pasado domingo la Policía Nacional realizó allanamientos a 30 personas que mantienen medidas cautelares como casa por cárcel o impedimento de salida del país. Encontraron que 7 personas que debían estar en arresto domiciliario no estaban en sus casas, 5 tenían armas de fuego con permiso a nombre de familiares y una relacionada con casos de narcotráfico ni siquiera pudo ser ubicada.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, cuestionó el otorgamiento de medidas cautelares como el arresto domiciliario apuntando que “no es consistente lo que estamos viendo con el tipo de delito que se está cometiendo.”

Por su lado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también se ha pronunciado sobre este tema cuestionando lo que considera son medidas cautelares demasiado laxas que van en detrimento de la labor realizada por los estamentos de seguridad.

Este miércoles 13 de mayo, un grupo de abogados litigantes respondió a estas declaraciones, pidiendo que se respete la separación de poderes y la independencia judicial.

“Es muy desacertado y contrario al Derecho. El artículo 240 permite la aplicación de otras medidas cuando se aporten nuevos elementos de conocimiento que permita desvincular al sujeto. Pero no puede ser que porque yo crea se aplique. Tiene que pensar en Derecho, que no lo está haciendo”, manifestó el abogado litigante Antonio Jaén.

Jaén también señaló el silencio de la Corte Suprema de Justicia, que considera ha debido pronunciarse al respecto.

“Yo no quiero pensar que es un silencio cómplice. Ahí hay magistrados serios con una fuerte fortaleza en el respeto a las instituciones de derecho. Lo cierto que más que preguntar eso, hay que decirle a la policía que dejen de intervenir en los quehaceres jurídicos y hagan mejores investigaciones conforme a derecho”, declaró.

Respecto a las preocupaciones ciudadanas por la inseguridad, señaló lo siguiente: “Yo le diría a la ciudadanía que salga a protestar porque el estado de derecho está en franco deterioro y estamos frente a un estado fallido”.

En esa misma línea se pronunció el abogado Eric Baloy.

“Nosotros esperamos que llegue el mensaje de que tiene que haber una independencia judicial y cuando hablamos de una independencia judicial es que se respeten las decisiones, en este caso de los jueces, porque no podemos vivir en un país donde vituperiamos, maltratamos, agredimos a los jueces de la República producto de criterios propios sobre hecho”, enfatizó el abogado.

“No podemos darle la percepción a la comunidad de que todo aquel que sale en los medios es culpable o que se cuestione cuando un juez de garantía o un tribunal de apelaciones da o posee una medida cautelar”, concluyó Baloy.