Delcy Rodríguez prepara su primer viaje internacional para reunirse con Petro

El encuentro de Petro y Rodríguez marcará el primer acercamiento oficial entre ambos gobiernos.
El encuentro de Petro y Rodríguez marcará el primer acercamiento oficial entre ambos gobiernos. RAUL ARBOLEDA; JUAN BARRETO | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/03/2026 12:21
Delcy Rodríguez realizará su primer viaje internacional como mandataria para sostener un encuentro con Gustavo Petro en la frontera colombo-venezolana.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará su primer viaje internacional como mandataria el próximo 13 de marzo, cuando sostendrá un encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según confirmaron fuentes de la presidencia colombiana.

De acuerdo con la información, la reunión se llevará a cabo en territorio colombiano de la frontera entre ambos países, cerca de la ciudad de Cúcuta.

El encuentro marcará el primer acercamiento oficial entre ambos gobiernos tras los recientes cambios políticos registrados en Venezuela.

Delcy Rodríguez lidera Venezuela tras captura de Maduro y avanza en acuerdos petroleros con EE. UU.

Delcy Rodríguez asumió el liderazgo interino del país tras la caída del exmandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar realizada por Estados Unidos.

En medio de este nuevo escenario político, el presidente estadounidense Donald Trump habría alcanzado acuerdos con la administración venezolana para permitir la participación de empresas estadounidenses en la explotación del petróleo del país, en medio de una fuerte presión internacional sobre Caracas.

Se espera que durante la reunión entre Rodríguez y Petro se aborden temas relacionados con la situación política en Venezuela y la cooperación entre ambos países, especialmente en asuntos vinculados a la frontera común.

