Delcy Rodríguez prepara su primer viaje internacional para reunirse con Petro

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará su primer viaje internacional como mandataria el próximo 13 de marzo, cuando sostendrá un encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según confirmaron fuentes de la presidencia colombiana.

De acuerdo con la información, la reunión se llevará a cabo en territorio colombiano de la frontera entre ambos países, cerca de la ciudad de Cúcuta.

El encuentro marcará el primer acercamiento oficial entre ambos gobiernos tras los recientes cambios políticos registrados en Venezuela.