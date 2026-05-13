Canal de Panamá y Euroclima impulsan soluciones climáticas en la cuenca

El <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> y el programa <b>Euroclima</b> de la Unión Europea oficializaron este 13 de mayo el lanzamiento del proyecto 'Soluciones Basadas en la Naturaleza en la Cuenca del Canal'. La iniciativa busca <b>mitigar la vulnerabilidad ante el cambio climático</b> y garantizar la seguridad hídrica en una región que abastece al<b> 58%</b> de la población nacional.El proyecto, enmarcado en la estrategia <b>Global Gateway</b>, se centrará en frenar<b> la degradación del suelo y fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades locales</b>. Durante la jornada, técnicos y autoridades analizaron los desafíos de una cuenca que no solo sostiene el consumo humano, sino que permite la operatividad de la vía interoceánica.<b>Izabela Matusz</b>, embajadora de la Unión Europea en Panamá, calificó a la vía como un 'socio estratégico' para la descarbonización marítima y la gestión participativa del territorio. <i>'El Canal de Panamá se ha convertido en un socio estratégico para iniciativas relacionadas con la creación de corredores verdes y la electrificación de puertos'</i>, afirmó la diplomática.Por su parte, <b>Raúl Martínez</b>, gerente de Sostenibilidad Ambiental del Canal, enfatizó que la prioridad reside en el modelo participativo con residentes de zonas como <b>Teriá </b>y<b> Cirí de los Sotos</b>. <i>'Nuestro papel se ha enfocado en ir a las comunidades para poder reconocer las verdaderas necesidades'</i>, señaló Martínez.