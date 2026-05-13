Canal de Panamá y Euroclima impulsan soluciones climáticas en la cuenca

El Canal de Panamá y el programa Euroclima de la Unión Europea oficializaron este 13 de mayo el lanzamiento del proyecto “Soluciones Basadas en la Naturaleza en la Cuenca del Canal”. La iniciativa busca mitigar la vulnerabilidad ante el cambio climático y garantizar la seguridad hídrica en una región que abastece al 58% de la población nacional.

El proyecto, enmarcado en la estrategia Global Gateway, se centrará en frenar la degradación del suelo y fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades locales. Durante la jornada, técnicos y autoridades analizaron los desafíos de una cuenca que no solo sostiene el consumo humano, sino que permite la operatividad de la vía interoceánica.

Izabela Matusz, embajadora de la Unión Europea en Panamá, calificó a la vía como un “socio estratégico” para la descarbonización marítima y la gestión participativa del territorio. “El Canal de Panamá se ha convertido en un socio estratégico para iniciativas relacionadas con la creación de corredores verdes y la electrificación de puertos”, afirmó la diplomática.

Por su parte, Raúl Martínez, gerente de Sostenibilidad Ambiental del Canal, enfatizó que la prioridad reside en el modelo participativo con residentes de zonas como Teriá y Cirí de los Sotos. “Nuestro papel se ha enfocado en ir a las comunidades para poder reconocer las verdaderas necesidades”, señaló Martínez.