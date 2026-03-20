Panamá planta cara por listas fiscales a la UE, mientras que Bruselas evade el fondo y apuesta por negocios

En la otra acera, la embajadora Izabela Matusz planteó una interrogante que resume la visión de Bruselas: '¿Podemos concentrarnos en las listas o podemos ver las oportunidades que trae la cooperación con la Unión Europea?'. La diplomática reconoció el esfuerzo del gobierno panameño para introducir más transparencia y buena gobernanza fiscal, pero insistió en que la relación bilateral debe ser 'multifacética' y no quedar secuestrada por la controversia tributaria.Matusz destacó que la UE es actualmente el segundo inversor en Panamá y su segundo socio comercial, con capitales que calificó de 'calidad': inversiones que traen tecnología, empleo real y estabilidad social. 'A nosotros nos gustaría que nuestras relaciones no se concentrasen tanto en esta lista. Este foro muestra que tenemos toda una plataforma posible de cooperación', señaló, añadiendo que la próxima evaluación técnica por parte de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) tendrá lugar en el mes de octubre.Sobre la naturaleza de la lista, la embajadora defendió el 'derecho soberano' del bloque de 27 países de 'proteger su base fiscal' y asegurar que quienes utilizan su infraestructura y servicios públicos paguen impuestos en Europa. Explicó, además, que la legislación europea funciona de manera descentralizada: cuando un país está listado, cada Estado miembro es libre de elegir qué medidas de vigilancia o restricción aplica a sus empresas. 'Algunos países miembros sí ponen restricciones a sus empresas para las inversiones directas... pero no hay una restricción general por parte de nosotros. De hecho, hay mucho, mucho, mucho interés', aclaró.