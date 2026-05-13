Fiscalía mantiene órdenes de captura contra el Clan del Golfo y complica estrategia de paz de Petro

La solicitud del Ejecutivo hace parte de los preparativos para iniciar conversaciones formales con el <b>Clan del Golfo</b>, una de las estructuras criminales más poderosas de <b>Colombia </b>y señalada por actividades relacionadas con narcotráfico, homicidios, extorsión y control territorial armado.El presidente <b>Petro </b>defendió públicamente el proceso y aseguró que <b>todas las medidas adoptadas cumplen estrictamente con la legislación colombiana y cuentan con supervisión internacional</b>.Según el mandatario, <b>gobiernos extranjeros participan como garantes e intermediarios para asegurar transparencia y legitimidad</b> en cada etapa de las negociaciones.'Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz', expresó el jefe de Estado, reiterando que el objetivo es avanzar hacia el sometimiento a la justicia y la reducción de la violencia armada.