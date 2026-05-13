La Biblioteca Nacional realizará cine foros, paneles y actividades literarias en mayo

La <b><a href="/tag/-/meta/biblioteca-nacional-ernesto-j-castillero-r-">Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero</a></b> realizará, como parte de su agenda cultural correspondiente al mes de mayo, una serie de actividades enfocadas en la formación de lectores, la literatura infantil y la cinematografía documental. Todas las actividades estarán disponibles de forma gratuita para el público en general.La programación cultural iniciará con el tradicional <b>cine foro</b>, una iniciativa que este año cumple dos décadas de actividad, con la proyección del documental <b>‘Para vivir: El implacable tiempo de Pablo Milanés’</b>, dirigido por <b>Fabien Pisani</b>.La cinta se presenta como una exploración cinematográfica que entrelaza la vida y obra del cantante cubano <b>Pablo Milanés</b> con la historia y la política, en un relato donde confluyen el arte y el diálogo intergeneracional. La proyección se llevará a cabo este jueves 14 de mayo a las 5:00 p.m.Por otro lado, el sábado 16 de mayo a las 2:00 p.m. se exhibirá el documental <b>‘Azuquita’</b>, una producción audiovisual realizada entre Panamá y México y dirigida por el cineasta <b>A. Fernández</b>. La cinta —que será presentada en la <b>Sala de Uso Múltiple</b> de la institución— se adentra en la trayectoria del sonero panameño <b>Camilo Azuquita</b> y en su papel clave en la internacionalización de la salsa, especialmente en Francia.Asimismo, la proyección contará con una experiencia sonora previa a cargo del investigador <b>Mario García Hudson</b>, quien presentará una selección de los grandes éxitos de Azuquita en formato original de disco de vinilo.En el ámbito literario, la <b>Sala Panameña</b> de la Biblioteca Nacional será escenario de diversos diálogos y encuentros. El martes 19 de mayo a las 11:00 a.m. se desarrollará una conversación sobre lenguas maternas y culturas locales con la participación de <b>Gloria Carrión</b>, <b>Leadimiro González</b> y <b>Eyra Harbar</b>.Mientras tanto, el miércoles 20 de mayo a las 10:30 a.m., los autores <b>Ela Urriola</b> y <b>Jonathan Álvarez</b> analizarán en un panel la relación entre tecnología y literatura infantil.Los encuentros literarios concluirán el sábado 23 de mayo a las 11:30 a.m. con una mesa de diálogo sobre la formación de lectores en contextos vulnerables, moderada por <b>Abril Changmarín</b> y <b>Carlos Fong</b>.La agenda cultural de la <b>Biblioteca Nacional</b> también mantiene abierta al público la exposición <b>‘Semillas de Papel: La infancia en la literatura panameña’</b>, bajo la curaduría de <b>Mario García Hudson</b>. La muestra puede visitarse en el vestíbulo de la institución en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.