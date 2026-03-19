UE anuncia $1,200 millones para infraestructura en Centroamerica

En un momento de alta complejidad para las relaciones exteriores, la Ciudad de Panamá se ha convertido en el epicentro de la estrategia europea de conectividad global.

El ”FORO UE–CA 2026: Comercio, Conectividad e Inversión Sostenible”, inaugurado este jueves 19 de marzo, marca una paradoja significativa en la política exterior: mientras la Unión Europea mantiene a Panamá en sus listas fiscales, simultáneamente lo posiciona como su sede regional para el despliegue del Global Gateway, la respuesta europea a la necesidad de infraestructura sostenible y transparente a nivel mundial.

El acto de apertura estuvo marcado por una postura de firmeza soberana. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, utilizó la tribuna para enviar un mensaje directo a Bruselas: “Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país, en ninguna”.

Previo, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, se había referido a la visión compartida hacia el futuro como parte de la asociación estratégica entre Europa y América Central, basada en la confianza, el respeto mutuo y la sostenibilidad.

En ese sentido, Matusz se mostró optimista porque está creándose el entorno propicio para la inversión, la transferencia tecnológica y una economía verde.

Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, Panamá busca redefinir su rol en el escenario internacional. “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones”, remarcó Martínez-Acha, enfatizando que el país es un aliado fiable que defiende el derecho internacional y la transparencia del comercio marítimo global, incluso en tiempos de fragmentación geopolítica.

La sustancia económica del foro reside en el anuncio de una inversión de $1,200 millones para el periodo 2026-2027. Los embajadores y jefes de unidad de la Comisión Europea, entre ellos Felice Zaccheo y Paolo Garzotti, desglosaron una hoja de ruta centrada en la “Sostenibilidad de la Conectividad”. Este capital se canalizará a través del Global Gateway Investment Hub, una plataforma diseñada para movilizar inversiones estratégicas en sectores críticos:

La jornada de cierre, programada para este viernes 20 de marzo, se enfocará en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-CA. Los paneles analizarán cómo diversificar las exportaciones centroamericanas hacia el mercado europeo, integrando criterios de sostenibilidad y gobernanza inclusiva.