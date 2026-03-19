Foro UE-CA 2026 en Panamá: Unión Europea anuncia $1,200 millones para infraestructura regional bajo el Global Gateway

En un momento de alta complejidad para las relaciones exteriores, la Ciudad de Panamá se ha convertido en el epicentro de la estrategia europea de conectividad global. El ”FORO UE–CA 2026: Comercio, Conectividad e Inversión Sostenible”, inaugurado este jueves 19 de marzo, marca una paradoja significativa en la política exterior: mientras la Unión Europea mantiene a Panamá en sus listas fiscales, simultáneamente lo posiciona como su sede regional para el despliegue del Global Gateway, la respuesta europea a la necesidad de infraestructura sostenible y transparente a nivel mundial.

Según concluyeron expertos durante el foro, que reúne a 200 líderes del sector público y privado para dinamizar inversiones estratégicas y el comercio regional, la facilitación gubernamental es estéril si no detona un contacto directo y masivo entre compañías de ambos bloques.

Paolo Garzotti, jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la dirección general de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea, explicó a EFE que el éxito del modelo depende de la capacidad de los actores para identificar nichos no convencionales. “Nosotros tenemos una economía de mercado, con lo cual lo importante es que los productores o inversores europeos se den cuenta de las oportunidades que tienen aquí y viceversa (...) a veces hay posibilidad en sectores que uno no piensa”, señaló el alto funcionario.

Para Garzotti, el rol de los Estados es crear el escenario, pero la ejecución corresponde a la sociedad civil y las empresas. Bajo esta premisa, el “círculo virtuoso” se activa cuando el marco institucional garantiza las condiciones para que el capital privado interactúe con fluidez.

El valor de la previsibilidad en un mundo convulso

En un entorno internacional calificado como “complicado e imprevisible”, la Unión Europea ofrece una ventaja competitiva diferencial: la seguridad jurídica. Este activo se sustenta en el Acuerdo de Asociación firmado en 2012, cuyo pilar comercial se aplica desde 2013. “Lo más importante para las inversiones es un marco jurídico previsible y sólido, que tenemos concertado con América Central y que ha favorecido muchísimo el desarrollo del comercio”, enfatizó Garzotti.

Sin embargo, el funcionario reconoció la necesidad de modernizar este instrumento, negociado originalmente entre 2007 y 2008, para adaptarlo a las exigencias de un “mundo diferente”. La propuesta de actualización apunta a integrar ejes transversales como la digitalización y la sostenibilidad, elementos que no estaban en el centro del debate hace una década pero que hoy son requisitos indispensables para la competitividad global.

Dignidad diplomática frente a listas discriminatorias

Este llamado a la modernización y seguridad jurídica ocurre en un momento de alta sensibilidad política para el anfitrión. Mientras la UE promueve a Panamá como sede de su foro de inversiones y destaca la solidez del marco legal regional, el gobierno panameño mantiene su reclamo firme por la permanencia en listas fiscales. Esta dualidad subraya el desafío de la administración actual: consolidar a Panamá como un aliado estratégico y un hub de inversiones confiable, exigiendo a su vez el reconocimiento de su transparencia y dignidad en el sistema financiero internacional.

El acto de apertura estuvo marcado por una postura de firmeza soberana. El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, utilizó la tribuna para enviar un mensaje directo a Bruselas: “Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país, en ninguna”.

En su intervención, el canciller agradeció a las naciones europeas que han respaldado las aspiraciones panameñas, pero fue tajante al señalar que “la única lista en la que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos”.

Previo, la embajadora de la UE en Panamá, Izabela Matusz, se había referido a la visión compartida hacia el futuro como parte de la asociación estratégica entre Europa y América Central, basada en la confianza, el respeto mutuo y la sostenibilidad.

En ese sentido, Matusz se mostró optimista porque está creándose el entorno propicio para la inversión, la transferencia tecnológica y una economía verde.

Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, Panamá busca redefinir su rol en el escenario internacional. “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones”, remarcó Martínez-Acha, enfatizando que el país es un aliado fiable que defiende el derecho internacional y la transparencia del comercio marítimo global, incluso en tiempos de fragmentación geopolítica.

El portafolio Global Gateway: $1,200 Millones para la transformación

La sustancia económica del foro reside en el anuncio de una inversión de $1,200 millones para el periodo 2026-2027. Los embajadores y jefes de unidad de la Comisión Europea, entre ellos Felice Zaccheo y Paolo Garzotti, desglosaron una hoja de ruta centrada en la “Sostenibilidad de la Conectividad”. Este capital se canalizará a través del Global Gateway Investment Hub, una plataforma diseñada para movilizar inversiones estratégicas en sectores críticos:

1. Integración energética y renovables: Se priorizará la interconexión eléctrica regional y la transición hacia energías limpias, buscando que Centroamérica reduzca su dependencia de combustibles fósiles ineficientes.

2. Infraestructura ferroviaria y logística: El foro abordó el desarrollo de ferrocarriles modernos como motor de integración regional, sumado a la creación de “Corredores Marítimos Verdes” y cadenas logísticas bajas en carbono.

3. Digitalización del comercio: Un hito presentado fue el Proyecto de Interoperabilidad Digital, que conecta la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) con el sistema del Puerto de Algeciras, buscando una armonización técnica que reduzca costos y tiempos de exportación.

Hacia un comercio responsable y competitivo

La jornada de cierre, programada para este viernes 20 de marzo, se enfocará en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-CA. Los paneles analizarán cómo diversificar las exportaciones centroamericanas hacia el mercado europeo, integrando criterios de sostenibilidad y gobernanza inclusiva.

Además, se llevará a cabo un taller especializado sobre la normativa EUDR (Reglamento de Deforestación de la UE), presentando herramientas técnicas para que productos como el café y la madera cumplan con los estándares de trazabilidad exigidos para entrar a Europa.

En conclusión, el Foro UE-CA 2026 deja claro que, más allá de las fricciones políticas por la permanencia en listas, Panamá se consolida como el socio logístico y financiero indispensable para Europa en el istmo.

La apuesta de $1,200 millones es una validación de la capacidad técnica y la ubicación estratégica de Panamá para conectar mercados, personas y soluciones en un mundo que demanda, hoy más que nunca, aliados confiables y transparentes.