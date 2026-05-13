Destino Rosario: Los 23 elegidos de Felipe Baloy para conquistar Argentina con la Sub-17

Del otro lado de la moneda, Baloy no podrá contar con dos de sus figuras importantes. Uno de ellos es <b>Alfredo Maduro</b>, de la Academia Costa del Este, quien sufrió una lesión en su último partido frente al Plaza Amador en las semifinales de la Conferencia Este del Torneo Clausura 2026 de la Liga Prom.Otra de las ausencias destacadas es la de <b>Estevis López</b>, quien está en estos momentos disputando las semifinales de la Conferencia Oeste del Torneo Clausura 2026 de la LPF con el Veraguas United. En los últimos días ha sido muy comentada la actuación del jugador de 16 años con el cuadro veragüense e incluso lo han vinculado en una posible lista final para el Mundial 2026, pero por el momento se encuentra enfocado con su equipo.