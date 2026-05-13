Destino Rosario: Los 23 elegidos de Felipe Baloy para conquistar Argentina con la Sub-17

El entrenador de la selección de Panamá sub-17, Felipe Baloy hizo oficial la lista de los 23 convocados al Torneo Internacional Canteras de América 2026 el cual se estará llevando a cabo en Rosario, Argentina del 17 al 22 de mayo, certamen que servirá de prueba para el equipo que disputará la Copa Mundial sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Baloy decidió hacer el llamado de varios jugadores que estuvieron en el proceso de clasificación, así como también durante los recientes Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Esta será la segunda ocasión en la que el equipo panameño diga presente en el Torneo Internacional Canteras de América. El equipo estará viajando este jueves 14 de mayo a tierras argentinas, luego de haber culminado varios días de trabajo en el Mañanitas Country Club.

Entre los convocados resaltan los nombres de Lucas Norte, Stephen Domínguez, Alexander Tull, Joseph Choy, Thiago Chalmers, así como también los legionarios Arian Reyes (Indy Pro Eleven Academy/Estados Unidos) y Joshua Payton (Southern Soccer Academy/Estados Unidos).

Del otro lado de la moneda, Baloy no podrá contar con dos de sus figuras importantes. Uno de ellos es Alfredo Maduro, de la Academia Costa del Este, quien sufrió una lesión en su último partido frente al Plaza Amador en las semifinales de la Conferencia Este del Torneo Clausura 2026 de la Liga Prom. Otra de las ausencias destacadas es la de Estevis López, quien está en estos momentos disputando las semifinales de la Conferencia Oeste del Torneo Clausura 2026 de la LPF con el Veraguas United. En los últimos días ha sido muy comentada la actuación del jugador de 16 años con el cuadro veragüense e incluso lo han vinculado en una posible lista final para el Mundial 2026, pero por el momento se encuentra enfocado con su equipo.

Panamá sub-17 debuta en el torneo el 17 de mayo frente al club Alianza Lima de Perú. Seguidamente el 18 de mayo hará lo propio contra Peñarol y cierra la fase de grupos ante la selección de Paraguay el 19 de mayo.

Los 23 convocados por Felipe Baloy para el Torneo Internacional Canteras de América 2026