Panamá sub-17 se mide a gigantes en Argentina en el Torneo Internacional Canteras de América

La preparación para la Copa Mundial sub-17 de la FIFA ya arrancó para Panamá y previo a esa cita el combinado dirigido por Felipe Baloy disputará el Torneo Internacional Sub-17 Canteras de América el cual se llevará a cabo en Rosario, Argentina.

El certamen, que se disputará del 17 al 22 de mayo, reunirá a las mejores canteras de algunos de los equipos de la región, así como también a selecciones nacionales que disputarán el Mundial sub-17 como lo hará Panamá. Además de ‘La Rojita’, estarán los combinados de México, Venezuela y Paraguay. Mientras que clubes como Newell’s (Argentina), Gremio (Brasil), Peñarol (Uruguay) o Barcelona (Ecuador) dirán presentes.

Esta será la segunda vez en la historia que el combinado sub-17 de Panamá estará presente en el certamen. La primera vez fue en el 2023 cuando el equipo finalizó subcampeón del certamen tras caer en la final ante Newell’s de Argentina. Destacar que el equipo panameño se ha mantenido entrenando en días anteriores en el Mañanitas Country Club y viajarán el 14 de mayo a tierras argentinas. El combinado panameño debutará en el certamen el 17 de mayo ante Alianza Lima. Posteriormente hará lo propia contra Peñarol el 19 de mayo y cierra la fase de grupos ante Paraguay el 20 de mayo.