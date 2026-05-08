Panamá sub-17 se mide a gigantes en Argentina en el Torneo Internacional Canteras de América

<b>Esta será la segunda vez en la historia que el combinado sub-17 de Panamá estará presente en el certamen</b>. La primera vez fue en el 2023 cuando el equipo finalizó subcampeón del certamen tras caer en la final ante Newell’s de Argentina. Destacar que el equipo panameño se ha mantenido entrenando en días anteriores en el Mañanitas Country Club y viajarán el 14 de mayo a tierras argentinas.El combinado panameño debutará en el certamen el 17 de mayo ante Alianza Lima. Posteriormente hará lo propia contra Peñarol el 19 de mayo y cierra la fase de grupos ante Paraguay el 20 de mayo.