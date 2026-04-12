Panamá femenino sub-17 debuta con victoria contra Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud arrancaron por todo lo alto con el inicio del fútbol femenino sub-17. Este domingo 12 de abril, la selección femenina sub-17 de Panamá debutó en el certamen con victoria 1-0 ante Colombia con un solitario gol de Shaday Mow. Las dirigidas por el entrenador Gerard Aubí dejó buenas sensaciones en su debut en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

En el grupo A, el equipo panameño se llevó los tres puntos bajo un sol severo en el recinto. A pesar de estas condiciones, Panamá pudo sobreponerse ante un equipo colombiano que fue subcampeona del mundo en el 2022, así como también ha obtenido otros subcampeonatos en el Campeonato Sudamericano sub-17.

En cuanto al partido, apenas a los cuatro minutos del cotejo, Mow aprovechó un error en defensa del equipo colombiano para anotar el gol de la victoria. Maryfer de Gracia colaboró en la presión en salida de la defensa de Colombia, para que esta última se equivocara y dejara a Mow de cara a la portería para la anotación.