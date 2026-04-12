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Fútbol

Panamá femenino sub-17 debuta con victoria contra Colombia en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá femenino sub-17 debutó con victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
Panamá femenino sub-17 debutó con victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. COP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 12/04/2026 16:17
Con un solitario tanto de Shaday Mow, el equipo panameño se llevó los tres puntos en su debut

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud arrancaron por todo lo alto con el inicio del fútbol femenino sub-17. Este domingo 12 de abril, la selección femenina sub-17 de Panamá debutó en el certamen con victoria 1-0 ante Colombia con un solitario gol de Shaday Mow. Las dirigidas por el entrenador Gerard Aubí dejó buenas sensaciones en su debut en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

En el grupo A, el equipo panameño se llevó los tres puntos bajo un sol severo en el recinto. A pesar de estas condiciones, Panamá pudo sobreponerse ante un equipo colombiano que fue subcampeona del mundo en el 2022, así como también ha obtenido otros subcampeonatos en el Campeonato Sudamericano sub-17.

En cuanto al partido, apenas a los cuatro minutos del cotejo, Mow aprovechó un error en defensa del equipo colombiano para anotar el gol de la victoria. Maryfer de Gracia colaboró en la presión en salida de la defensa de Colombia, para que esta última se equivocara y dejara a Mow de cara a la portería para la anotación.

El partido siguió su curso, sin embargo por muchos compases del compromiso el encuentro estuvo trabado sin ocasiones de gol. Panamá se salvó en varias ocasiones, pero la defensa estuvo muy sólida para mantener la potería en cero.

Colombia apostó por la presión alta y las incursiones por ambas bandas. Sumado a ello, los centros fueron la ‘kriptonita’ para el equipo panameño, pero supieron defender el balón aéreo.

En la segunda parte, las chicas aguantaron las embestidas ofensivas de Colombia con una defensa sólida liderada por Kelly Zapata y Cristabella Ríos como zagueras. En ofensiva, las locales apostaron por los contrataques. Incluso en la segunda parte a Panamá se le negó un tanto por posición adelantada.

Al final del cotejo, Panamá pudo celebrar los primeros tres puntos del torneo y en casa ante su fanaticada. El siguiente partido de Panamá será el martes 14 de abril ante Venezuela en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz a las 3:00 p.m. (hora local).

Más temprano en este día, Paraguay y Venezuela se enfrentaron en este mismo recinto. Las venezolanas se llevaron los tres puntos al vencer 2-1.

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