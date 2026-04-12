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Meduca suspende clases en Costa Norte de Veraguas y Ñokribo por mal tiempo

El Meduca subrayó que la decisión busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo
El Meduca subrayó que la decisión busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/04/2026 17:42
Las direcciones regionales se mantendrán en monitoreo constante para comunicar oportunamente la reanudación de las actividades escolares

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases en el corregimiento de Calovébora, en la costa norte de Veraguas, y en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe-Buglé, debido a las condiciones atmosféricas inestables previstas para este lunes 13 de abril.

La medida responde al aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene vigilancia ante lluvias y tormentas eléctricas que podrían ocasionar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento.

El Meduca subrayó que la decisión busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, exhortando a los educadores de estas áreas a evitar traslados por motivos de seguridad.

Las direcciones regionales se mantendrán en monitoreo constante para comunicar oportunamente la reanudación de las actividades escolares. Además, se invitó a los padres de familia a motivar a los estudiantes a repasar en casa el material disponible, con el fin de que la suspensión no represente un retroceso en su proceso de aprendizaje.

Finalmente, el ministerio exhortó a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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