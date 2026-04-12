Meduca suspende clases en Costa Norte de Veraguas y Ñokribo por mal tiempo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases en el corregimiento de Calovébora, en la costa norte de Veraguas, y en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe-Buglé, debido a las condiciones atmosféricas inestables previstas para este lunes 13 de abril.

La medida responde al aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que mantiene vigilancia ante lluvias y tormentas eléctricas que podrían ocasionar crecidas de ríos y quebradas, inundaciones puntuales, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento.

El Meduca subrayó que la decisión busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, exhortando a los educadores de estas áreas a evitar traslados por motivos de seguridad.

Las direcciones regionales se mantendrán en monitoreo constante para comunicar oportunamente la reanudación de las actividades escolares. Además, se invitó a los padres de familia a motivar a los estudiantes a repasar en casa el material disponible, con el fin de que la suspensión no represente un retroceso en su proceso de aprendizaje.

Finalmente, el ministerio exhortó a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.