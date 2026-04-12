Bioetanol en Panamá: Gobierno y expertos aseguran que no dañará los autos

La decisión de Panamá de incorporar bioetanol en la gasolina ha generado inquietudes entre conductores, especialmente por el temor de que esta mezcla pueda dañar los motores.

Sin embargo, autoridades y expertos coinciden en que la propuesta de utilizar gasolina con un 10% de etanol (E10) es segura, probada internacionalmente y no representa un riesgo para los vehículos modernos.

Paula Mesé, directora de Regulación de Hidrocarburos y Energías Alternativas de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), explicó que el temor es comprensible porque se trata de una gasolina nueva, pero aclaró que “una mezcla al 10% no requiere modificación en el vehículo”.

Mesé detalló que el bioetanol actúa como un oxigenante y limpiador del sistema interno, lo que puede generar la percepción de daño en motores que no han recibido mantenimiento adecuado.

“No es que la gasolina oxigenada dañe el vehículo. Es que el vehículo ya venía con una mala operación”, puntualizó.

Recordó además que Panamá ya tuvo experiencia en 2013 con una mezcla al 5% y que las agencias de autos confirmaron que vehículos fabricados desde el año 2000 en adelante pueden usar E10 sin inconvenientes.

Considerando que la vida útil promedio de la flota en el país es de 10 años, dijo, la gran mayoría de autos en circulación está preparada para esta transición.