Bioetanol en Panamá: Gobierno y expertos aseguran que no dañará los autos

En cuanto al rendimiento, Velásquez reconoció que el etanol tiene menor poder calorífico, lo que podría reflejarse en una diferencia mínima. <i><b>'Si con un litro de gasolina usted recorre 10 km, con E10 recorrerá 9,9 km. Es totalmente imperceptible. Y al mismo tiempo, la mezcla enfría más el motor, lo que aumenta su durabilidad'</b></i>, comentó. Además, subrayó que el efecto solvente del etanol ayuda a mantener el sistema más limpio, evitando depósitos de carbonilla y gomas que suelen acumularse con la gasolina fósil.Ambos expertos coinciden en que el verdadero desafío está en garantizar el mantenimiento regular de los vehículos y en comunicar con claridad los beneficios ambientales y energéticos de esta medida. El debate sobre el uso de bioetanol en Panamá vuelve a cobrar relevancia tras el avance del proyecto de ley 443, que ya superó el segundo debate en la Asamblea Nacional.La iniciativa plantea introducir este biocombustible en la gasolina, en una medida que combina objetivos ambientales, económicos y energéticos.La propuesta legislativa establece la introducción progresiva de mezclas de gasolina con bioetanol, comúnmente conocidas como E10, y regula toda la cadena de producción, importación y distribución del producto.El objetivo es diversificar la matriz energética del país, reducir la dependencia de derivados del petróleo y generar nuevas oportunidades económicas en el sector agroindustrial.