Actor estadounidense Alan Ritchson sorprendido por el calor panameño

El actor estadounidense Alan Ritchson, conocido por su papel protagónico en la serie Reacher, se encuentra actualmente en Panamá y ha compartido en sus redes sociales su asombro por el clima del país.

En un video publicado, Ritchson expresó con humor y desconcierto: “Tío, estoy en Panamá ahora mismo. Hace un calor infernal. Mira esta mancha de sudor. ¿Quién suda así? ¿Qué demonios? Es como una condición médica”.

La reacción del actor rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes se mostraron divertidos por su espontaneidad y también aprovecharon para darle la bienvenida al país.

La visita de Ritchson ha despertado curiosidad entre los fanáticos locales, que esperan conocer más detalles sobre los motivos de su estadía en Panamá.

Mientras tanto, sus publicaciones reflejan el contraste entre la experiencia tropical y su acostumbrado entorno en Estados Unidos.