Apagón del 30 de mayo: pérdida de generación en Cobre Panamá y una falla regional desencadenaron el evento

El Ente Operador Regional (EOR), organismo responsable de supervisar, operar, planificar y administrar el Mercado Eléctrico Regional de América Central, informó este sábado 30 de mayo sobre un evento en cascada registrado en el Sistema Eléctrico Regional (SER), que provocó afectaciones temporales en varios países de la región, incluido Panamá.

A través de un informe preliminar divulgado en la red social X, el EOR detalló que el incidente ocurrió a las 9:37 a.m. hora de Centroamérica (10:37 a.m. en Panamá) y estuvo relacionado con una serie de eventos que alteraron el equilibrio entre la generación y la demanda de energía en la red regional.

Según el reporte, el incidente comenzó con la pérdida de aproximadamente 282 megavatios (MW) de generación en la planta Cobre Panamá, ubicada en territorio panameño.

Posteriormente, se produjo el disparo de la línea de interconexión de 400 kV México–Guatemala (Tapachula-Los Brillantes), luego de la activación de un esquema de control suplementario de bajo voltaje en Tapachula, México.

El EOR explicó que, previo al evento, se registraba una inyección de potencia de 487 MW en el nodo de Los Brillantes, en Guatemala. La desconexión de esa transferencia energética provocó un desbalance entre carga y generación dentro del sistema regional.

Como consecuencia, la frecuencia del sistema descendió hasta aproximadamente 59.03 Hz, activando la etapa II del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDACBF), mecanismo diseñado para proteger la estabilidad de la red eléctrica regional.