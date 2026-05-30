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Apagón del 30 de mayo: pérdida de generación en Cobre Panamá y una falla regional desencadenaron el evento

A través de un informe preliminar divulgado en la red social X, el EOR detalló que el incidente ocurrió a las 10:37 a.m. de Panamá.
A través de un informe preliminar divulgado en la red social X, el EOR detalló que el incidente ocurrió a las 10:37 a.m. de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 30/05/2026 13:08
Según el reporte, el incidente comenzó con la pérdida de aproximadamente 282 megavatios (MW) de generación en la planta Cobre Panamá, ubicada en territorio panameño.

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El Ente Operador Regional (EOR), organismo responsable de supervisar, operar, planificar y administrar el Mercado Eléctrico Regional de América Central, informó este sábado 30 de mayo sobre un evento en cascada registrado en el Sistema Eléctrico Regional (SER), que provocó afectaciones temporales en varios países de la región, incluido Panamá.

A través de un informe preliminar divulgado en la red social X, el EOR detalló que el incidente ocurrió a las 9:37 a.m. hora de Centroamérica (10:37 a.m. en Panamá) y estuvo relacionado con una serie de eventos que alteraron el equilibrio entre la generación y la demanda de energía en la red regional.

Según el reporte, el incidente comenzó con la pérdida de aproximadamente 282 megavatios (MW) de generación en la planta Cobre Panamá, ubicada en territorio panameño.

Posteriormente, se produjo el disparo de la línea de interconexión de 400 kV México–Guatemala (Tapachula-Los Brillantes), luego de la activación de un esquema de control suplementario de bajo voltaje en Tapachula, México.

El EOR explicó que, previo al evento, se registraba una inyección de potencia de 487 MW en el nodo de Los Brillantes, en Guatemala. La desconexión de esa transferencia energética provocó un desbalance entre carga y generación dentro del sistema regional.

Como consecuencia, la frecuencia del sistema descendió hasta aproximadamente 59.03 Hz, activando la etapa II del Esquema de Desconexión Automática de Carga por Baja Frecuencia (EDACBF), mecanismo diseñado para proteger la estabilidad de la red eléctrica regional.

La medida implicó la desconexión automática de 519 MW de carga a nivel regional, con el objetivo de evitar un colapso total en alguna de las áreas de control del sistema.

Servicio fue restablecido en pocos minutos

El organismo regional indicó que, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, se coordinaron acciones con los centros de control de los sistemas eléctricos de la región para restablecer el equilibrio entre generación y demanda.

De acuerdo con el informe, a las 9:41 a.m. se logró sincronizar nuevamente la línea de interconexión entre México y Guatemala, mientras que a las 9:55 a.m. se había recuperado la carga afectada y el Sistema Eléctrico Regional operaba nuevamente en condiciones normales.

La información divulgada por el EOR coincide con los reportes emitidos por la empresa distribuidora Naturgy en Panamá, que informó que más de 95 mil clientes experimentaron interrupciones temporales del servicio eléctrico debido a un evento externo relacionado con la red regional de transmisión.

El EOR señaló que la información publicada es preliminar y que continuará evaluando el incidente para determinar con precisión las causas y efectos del evento registrado en el Sistema Eléctrico Regional.

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