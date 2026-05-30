Las 5 claves Panamá y el mundo | 30 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo está cargada de acontecimientos relevantes este sábado 30 de mayo, con temas que abarcan desde afectaciones en el servicio eléctrico y decisiones judiciales de alto impacto, hasta procesos electorales y denuncias ciudadanas.

-La empresa Naturgy informó que más de 95 mil clientes resultaron afectados durante la mañana por una interrupción temporal del suministro eléctrico. Según la compañía, el incidente fue provocado por un evento externo a su red de distribución y el servicio comenzó a restablecerse progresivamente.

-Un jurado de conciencia declaró culpables a 12 ciudadanos procesados por la masacre ocurrida en el pabellón 14 del Centro Penitenciario La Joyita. El hecho, registrado el 17 de diciembre de 2019, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 11 heridas, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos ocurridos dentro del sistema penitenciario panameño.

-La jornada de votación en el exterior para las elecciones presidenciales de Colombia correspondientes al período 2026-2030 transcurre con normalidad en Panamá. Se estima que más de 25 mil ciudadanos colombianos residentes en el país están habilitados para ejercer su derecho al voto.

-En la región de Azuero, residentes mantienen denuncias contra el Hospital Regional de Azuero, al asegurar que aguas provenientes de las instalaciones hospitalarias estarían causando afectaciones y pérdidas en terrenos cercanos.

-El político mexicano de extrema derecha y exactor de telenovelas Eduardo Verástegui hizo un llamado a una jornada de oración para respaldar la candidatura de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.