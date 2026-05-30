La violencia de los grupos armados marca la víspera de las elecciones en Colombia

De acuerdo con el diario <b>El País,</b> la <b>Fuerza Pública</b> colombiana estima que existen más de <b>27.000 integrantes de grupos armados organizados</b> y al menos <b>14 zonas de disputa activa</b> entre actores ilegales. Estas cifras, recopiladas por la <b>Fundación Ideas para la Paz (FIP)</b>, reflejan la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país.Muchos de los integrantes reclutados por estas organizaciones ilegales son menores de edad, una realidad que evidencia las secuelas aún presentes del posconflicto, diez años después de la firma del <b>Acuerdo de Paz</b> entre el Estado colombiano y la guerrilla de las <b>FARC</b>.Por su parte, activistas de derechos humanos como <b>Lina Tabares</b> han advertido sobre la incertidumbre respecto al mensaje que grupos armados como el <b><a href="/tag/-/meta/eln-ejercito-de-liberacion-nacional">Ejército de Liberación Nacional (ELN)</a></b> pretenden transmitir a las comunidades afectadas por la violencia.'Lo que no se sabe es si quieren enviar el mensaje de que no se vaya a votar o, por el contrario, incentivar la participación. Lo cierto es que la violencia suele incrementarse en torno a los procesos electorales', señaló Tabares en declaraciones difundidas por la agencia <b>Associated Press</b>.