Las 5 claves de Panamá y el mundo que marcaron este 12 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes este domingo 12 de abril, con temas que abarcan el ámbito político, social e internacional.

-El canciller Javier Martínez-Acha expresó su preocupación por el uso del Estrecho de Ormuz como herramienta de presión geopolítica, al tiempo que manifestó su esperanza de que la tregua entre Estados Unidos e Irán evolucione hacia una solución permanente que garantice la libre navegación.

-El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), informó que continúan las investigaciones para determinar las causas de la explosión e incendio de un vehículo cisterna ocurrido bajo el Puente de las Américas.

-El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, centró su mensaje en la necesidad de proteger a la niñez, a la que describió como una de las principales preocupaciones sociales del país.

-Perú se prepara para un proceso electoral marcado por la crisis política, con 35 candidatos en contienda y una ciudadanía fragmentada.

-Una tragedia sacudió a Haití, donde una estampida en la entrada de la Ciudadela Laferrière dejó al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, en medio de un festival estudiantil afectado por fuertes lluvias.